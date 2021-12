Abu Dhabi - Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat auch im letzten freien Training vor dem Titelshowdown für die Bestzeit gesorgt. Der Mercedes-Pilot verwies in Abu Dhabi in 1:23,274 Minuten seinen großen WM-Rivalen Max Verstappen (Red Bull) um 0,214 Sekunden auf Rang zwei und geht als Favorit ins finale Qualifying der Formel-1-Saison (14.00 Uhr MEZ/im Liveticker auf ran.de).

Verstappen haderte mit Abstimmungsschwierigkeiten, zudem wurde bei seinem Red Bull als Sicherheitsmaßnahme der Heckflügel ausgetauscht, auch dies kostete ihn Zeit auf der Strecke. Hamilton war bereits am Freitag im Training auf einer schnellen Runde deutlich besser unterwegs als Verstappen.

Max Verstappen und Lewis Hamilton punktgleich

Verstappen und Hamilton gehen punktgleich (369,5) ins Saisonfinale. Der Niederländer führt allerdings die Fahrerwertung wegen der mehr erzielten Siege (9:8) an. Deswegen wäre er Weltmeister, wenn beide im Rennen am Sonntag (14.00 Uhr MEZ/im Liveticker auf ran.de) ohne Punkte bleiben sollten - was im Vorfeld zu Spekulationen über einen möglichen Crash führte. Selbst Rennleiter Michael Masi sah sich bemüßigt, auf Sanktionen wie Punktabzüge und Sperren hinzuweisen, sollte es zu Unsportlichkeiten kommen.

Sebastian Vettel (Aston Martin) sortierte sich im letzten freien Training mit 1,841 Sekunden Rückstand auf Hamilton auf Position 16 ein, viel wird für den viermaligen Weltmeister nicht möglich sein. Mick Schumacher belegte im Haas den 19. Rang (+2,066).

Zum vierten Mal nach 2010 (Vettel), 2014 (Hamilton) und 2016 (Nico Rosberg) wird in Abu Dhabi der Weltmeister ermittelt. Erstmals seit 1974 und zum zweiten Mal überhaupt gehen die beiden Formel-1-Topfahrer gleichauf ins letzte Rennen.

