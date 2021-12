Abu Dhabi - Das große Finale dauerte lediglich ein paar Kurven, da hatte die Formel 1 die große Diskussion: Hätte Lewis Hamilton bestraft werden müssen? Red Bull Racing versuchte per Funk alles, um auf Rennleiter Michael Masi einzuwirken, doch vergebens - Hamilton kam straffrei davon.

Was war passiert? Verstappen hatte durch Wheelspin die Führung an Hamilton verloren und setzte ein paar Kurven später zu einem Überholversuch an. In typischer Verstappen-Manier versuchte es der Niederländer innen, bremste spät und kollidierte fast mit Hamilton.

Der machte die Lenkung auf, wich aus und kürzte auf dem Weg zurück auf die Strecke ab und verteidigte so die Führung, die er in der Folgezeit ausbaute.

Red Bull Racing "geschockt"

Red-Bull-Teamchef Christian Horner betonte, man sei "etwas geschockt" über die Entscheidung, keine Untersuchung einzuleiten, sagt er bei Sky. Man sei "nicht zufrieden", weil es "überhaupt keine Konstanz" in den Entscheidungen gebe. Verstappen fragte per Funk: "Was machen die hier?".

Experten wie Ralf Schumacher bei Sky oder Christian Danner bei Bild waren sich aber einig, dass die Entscheidung der Stewards korrekt sei.

