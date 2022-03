München/as-Sachir - Max Verstappen hat die Strategie von Red Bull beim Großen Preis von Bahrain mit deutlichen Worten kritisiert, wie "Eurosport" berichtet. Der Niederländer war kurz vor Ende des Rennens aufgrund eines Defekts an seinem Red Bull ausgeschieden.

Schon während des Rennens hatte der 24-Jährige über die Anweisungen seines Renningenieurs geschimpft. "Ich mache das nie wieder", polterte Verstappen in der 32. Runde, nachdem er von seinem Team angewiesen wurde nach einem Boxenstopp nicht zu stark zu attackieren. Dadurch verpasste der amtierende Weltmeister es, die Führung des Rennens von Ferrari-Pilot Charles Leclerc zu übernehmen.

Zwei Mal hatte Red Bull zuvor versucht, Verstappen durch einen früheren Boxenstopp an Leclerc vorbeizubringen. Jedoch kam der Monegasse beide Mal knapp vor Verstappen wieder auf die Strecke zurück - offenbar weil dieser angewiesen wurde, nicht direkt zu stark anzugreifen.

Verstappen sauer

Beim zweiten Mal platze dem Red-Bull-Piloten dann der Kragen: "Es ist das zweite Mal, dass ich eine ruhige Out-Lap gefahren bin. Ich hätte ganz locker in Führung sein können. Ich werde das nie wieder machen."

Aufgrund der neuen Regeln in der Formel 1 dauert es nun viel länger, die Reifen auf die richtige Temperatur zu bringen. Deshalb wiesen einige Teams ihre Fahrer während des Rennens an, die Reifen in der ersten Runde nach dem Boxenstopp nicht zu sehr zu beanspruchen.

Kurz nach Verstappens Ausfall war auch Teamkollege Sergio Perez aufgrund eines Defekts aus dem Rennen ausgeschieden.

