Milton Keynes - Nicht Ferrari, nicht Mercedes - Supertalent Max Verstappen bleibt in der Formel 1 seinem Rennstall Red Bull treu. Der 22-Jährige hat seinen auslaufenden Vertrag vorzeitig bis 2023 verlängert, wie das Team am Dienstag mitteilte. "Ich möchte mit Red Bull gewinnen und unser Ziel ist es natürlich, gemeinsam um eine Weltmeisterschaft zu kämpfen", sagte der Niederländer über die Ziele in den nächsten Jahren: "Das Beste kommt noch."

Verstappen hatte in der Saison 2019 drei Rennen gewonnen, als WM-Dritter hinter Weltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) und dessen Teamkollegen Valtteri Bottas schaffte er sein bisher bestes Ergebnis. Wegen seiner starken Leistungen wurde zuletzt immer wieder über einen möglichen Wechsel zu Ferrari oder Mercedes spekuliert.

Horner: "Fantastische Nachrichten!"

"Red Bull glaubt fest an mich und hat mir die Möglichkeit gegeben, in die Formel 1 einzusteigen. Dafür war ich ihnen schon immer dankbar", sagte Verstappen nun: "Im Laufe der Jahre sind das Team und ich immer enger zusammengewachsen."

Der Brauserennstall freute sich über den Verstappen-Coup. "Es sind fantastische Nachrichten für unser Team, dass wir den Vertrag mit Max verlängert haben und er bis mindestens zum Ende der Saison 2023 bei uns bleiben wird", sagte Teamchef Christian Horner.

