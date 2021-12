Abu Dhabi - Am Ziel seiner Träume wurde Max Verstappen von seinem Vater Jos inmitten des Jubels immer wieder ungläubig geschüttelt, Lewis Hamilton saß nach dem dramatischen Verlust seines achten WM-Titels wie versteinert in seinem Mercedes. Die spannendste Formel-1-Saison der Geschichte hat mit einer irren Wendung in der 1293. und allerletzten Runde ihr höchst passendes Ende gefunden.

Auf der Pressekonferenz sprach Champion Verstappen über eine denkwürdige Saison, aber auch über den Protest von Mercedes gegen die Rennwertung.

Max Verstappen, Sie sind zum ersten Mal Formel-1-Weltmeister. Wie fühlt sich das an, sind schon Tränen geflossen?

Max Verstappen (24, Red Bull Racing): "Auf der Ausrollrunde war ich schon sehr emotional, wenn das Visier geschlossen ist, sieht man das ja nicht. Und auch mit meinem Vater waren es dann solche Momente. Ich bin aufgewachsen und habe immer für dieses Ziel gearbeitet, wenn man es dann erreicht, ist es einfach unglaublich."

Sie haben mal gesagt, Ihr großes Ziel ist ein WM-Titel. Müssen Sie dann überhaupt noch weiterfahren?

Verstappen: "Natürlich mache ich weiter. Aber ich habe jetzt das erreicht, was ich in der Formel 1 erreichen wollte. Alles, was jetzt noch kommt, ist ein Bonus."

Sie lagen weit zurück, bis am Ende das Safety Car kam und Sie doch noch entscheidend überholen konnten. Gab es vorher einen Moment, in dem Sie sich schon vom Titel verabschiedet hatten?

Verstappen: "Es sah natürlich nicht mehr gut aus für mich, aber ich musste ja im Rennen bleiben. Ich musste mir sagen, dass immer etwas passieren kann, und das war dann ja tatsächlich so. Ich habe das ehrlich gesagt nicht mehr kommen gesehen. Die Schlussphase war dann hektisch, ich hatte sogar einen Krampf im Bein. Es war ein Rennen wie die ganze Saison, es hat das Jahr irgendwie zusammengefasst: Alles war einfach unvorhersehbar und verrückt."

Mercedes hat gegen das Rennergebnis Protest eingelegt, wie beurteilen Sie das?

Verstappen: "Da kann ich nicht viel zu sagen. Auch das fasst irgendwie die Saison zusammen."

Hätten Sie Lewis Hamilton auch ohne die Safety-Car-Phase noch attackieren können? Und welche Rolle hat ihr Teamkollege Sergio Perez gespielt, der ihn zwischenzeitlich aufgehalten hat?

Verstappen: "Nein, ich hätte Lewis nicht mehr bekommen. Er war zu schnell, auch mit meinen frischen Reifen hätte es nicht mehr gereicht. Und ohne Checo würde ich jetzt auch nicht hier sitzen. Er war unglaublich. Ich habe früh in der Saison gemerkt, dass er ein toller Mensch ist, einer, der es ernst meint. Er hat heute wieder gezeigt, dass er ein Teamplayer ist. Ich hoffe, wir können viele Jahre zusammenarbeiten."

Sie haben sich mit Hamilton das vielleicht engste Duell der Formel-1-Geschichte geliefert. Wie blicken Sie darauf zurück?

Verstappen: "Die Qualität war sehr hoch, Lewis und ich haben dafür gesorgt. Es gab keine Session, keine Runde, in der du dich ausruhen konntest. Es war so viel Konzentration nötig. Ich habe in diesem Jahr viel über mich selbst gelernt, zum Glück waren das positive Dinge."

Und wie steht es um Ihre persönliche Beziehung zu Lewis Hamilton?

Verstappen: "Vielleicht entspannt sie sich jetzt wieder ein wenig, weil die Entscheidung gefallen ist. Es war schon angespannt. Wir haben uns in jedem Rennen gegenseitig ans Limit getrieben, das ist gut, so sollte es ja auch sein."

