München - Sebastian Vettels Saisonstart bei seinem neuen Team Aston Martin erinnert an das verkorkste Ferrari-Jahr 2020: Im Qualifying in Bahrain sorgt ein Dreher von Rookie Nikita Mazepin sowie technische Probleme bei Ferrari-Pilot Carlos Sainz dafür, dass Vettel auf seiner schnellen Runde gleich zweimal vom Gas gehen muss. Am Ende wird der viermalige Weltmeister nur 18., Mick Schumacher startet als 19. direkt dahinter. Mazepin selbst landet abgeschlagen auf dem letzten Platz.

So reagiert das Netz auf das erste Qualifying des Formel-1-Jahres:

Mazepin hat sich also als Auftrag gesetzt alle deutsche Fahrer zu behindern-.- #BahrainGP — Jay (@JayPietsmiet) March 27, 2021

Ich hab jetzt schon kein Bock mehr auf Mazepin #BahrainGP #F1 — Glücklicher HSV Fan (@dominikriege31) March 27, 2021

Nikita Mazepin beweist schon am ersten Wochenende, dass er als Formel-1-Fahrer völlig untauglich ist. Da warten wohl noch einige Kamikaze-Aktionen auf uns. #BahrainGP — Florian Reis (@vunallemebbes) March 27, 2021

Also ich verstehe wirklich nicht warum dieser Mazepin überhaupt in einem Auto sitzen darf #BahrainGP — Josia (@JosiaLuca) March 27, 2021

Falls Mazepin rausfinden möchte wie schnell er sich im Feld unbeliebt machen kann, dann hat er gerade vermutlich einen ordentlichen Grundstein für dieses Projekt gelegt. #F1 #BahrainGP — Sven Kannenberg (@SvenKannenberg) March 27, 2021

Mazepin gehört direkt gefeuert! Und ich denke nicht, dass Vettel ohne den Dreher Mazepins viel besser gewesen wäre. Vielleicht wird da Mitte der Saison n Cockpit für Schumacher frei! #BahrainGP — oiraM (@oikire) March 27, 2021

Eigentlich müsste die FIA jetzt Vettel weiter fahren lassen. Er kann ja nichts dafür wenn gelbe Flagge ist. Das ist doch einfach unfair ihm so die Chance auf die Pole zu nehmen. Der wäre locker in die Top 3 gefahren heute. #Formel1 #BahrainGP #SkyF1 — Kalinho09 (@Kalinho09) March 27, 2021

Mazepin hat einfach nichts in der @F1 zu suchen .. und das sag ich nicht weil ich ihn persönlich mag (das zwar auch aber egal) sondern weil der einfach schlecht ist.. #BahrainGP — Der_Chrizzle (@klute98) March 27, 2021

Und plötzlich bin ich wieder 7 Jahre alt.

MSC auf der 1!#BahrainGP pic.twitter.com/45QnpP6Xas — Florian Pustlauk (@FPustlauk) March 27, 2021

