McLaren wird bei seinem Heim-Grand-Prix am Wochenende in Silverstone mit einer Sonderlackierung antreten. Wie das Team aus Woking am Montagabend enthüllte, können sich Fans auf eine spezielle Chrom(e)-Lackierung freuen.

Sie ist eine Hommage an das McLaren-Design aus den Jahren 2006 bis 2014, die von Lewis Hamiltons erstem Weltmeistertitel in der Saison 2008 mit McLaren-Mercedes geprägt wurde. Im selben Jahr brachte Google, aktueller Hauptsponsor des McLaren-Teams, den Internetbrowser Chrome auf den Markt.

Das Chrome-Logo gepaart mit einer Rückkehr zu den ikonischen Chrom-/Silberfarben bildet den Schwerpunkt der Speziallackierung, die den MCL60 von Lando Norris und Oscar Piastri zieren wird. Auch die Rennanzüge und Helme werden für das Rennwochenende in Silverstone entsprechend angepasst.

Formel 1: Mercedes-Lackierung "weckt tolle Erinnerungen"

"Es ist kein Geheimnis, dass Rennsportfans die klassische Chrom-Lackierung von McLaren lieben", kommentiert McLaren-CEO Zak Brown das Spezialdesign. "Google Chrome wollte Elemente dieser ikonischen Lackierung zurückbringen, um die Geschichte unseres Teams beim britischen Grand Prix zu feiern."

"Ich bin sicher, dass diese Lackierung bei vielen unserer Fans tolle Erinnerungen wecken wird, und kann es kaum erwarten, sie bei unserem Heimrennen auf der Strecke zu sehen."

Nick Drake, Marketing-Spezialist bei Google, ergänzt: "Es war für das Google-Chrome-Team ein Privileg, mit McLaren zusammenzuarbeiten, um Elemente einer ikonischen Lackierung wieder aufleben zu lassen und diese Übernahme zu inspirieren."

"Wir waren begeistert von der Reaktion der Fans auf die gebrandeten Radkappen, die unsere Partnerschaft einleiteten, und jetzt bringt Google Chrome bei seinem Heimrennen wieder Chrom auf den McLaren." Damit setzt das Team auch die laufenden Feierlichkeiten zum 60. Geburtstag von McLaren fort.

McLaren griff bereits andere historische Lackierungen auf

Aus diesem Anlass wurde in der aktuellen Saison bereits in Monaco und Barcelona andere historische Lackierungen von McLaren wieder aufgegriffen. Dort fuhr das Team mit einem Farbschema, das die Designs dreier Autos vereinte, die der Marke den Gewinn der begehrten "Triple Crown" ermöglichten.

1974 gewann sie das Indianapolis 500, 1984 den Grand Prix von Monaco und 1995 die 24 Stunden von Le Mans. Aus den Farben der Siegerautos setzte sich der Look zusammen.

Nun also das Comeback der Chrom-Lackierung, die besonders Norris freuen dürfte. Denn er drängte das Team schon seit geraumer Zeit dazu, die ikonischen Farben zurückzuholen. "Die Lackierung war fantastisch", schwärmt der Brite.

"Es gibt heutzutage kein anderes Auto, das so ist wie der Vodafone McLaren Mercedes von damals, mit dem ich aufgewachsen bin. "Das war es, in das ich mich verliebt habe. In vielerlei Hinsicht kann ich sagen, dass es mich dazu inspiriert hat, Formel-1-Fahrer zu werden. Davor habe ich mich mehr mit der MotoGP beschäftigt."

"Ich wusste nicht wirklich viel über den Rennsport, und dann habe ich mir die Formel 1 angeschaut, und es war Lewis gegen Fernando (Alonso), obwohl sie im selben Team waren, und das war es, was mich begeistert hat. Jedes Jahr habe ich Zak dazu gedrängt, ein wenig in diese Richtung zurückzugehen", verrät Norris.

In Silverstone erfüllt sich dieser Wunsch. "Ich weiß, dass es nur für ein Rennen ist, aber es ist cool, ein wenig von dem wiederzuerleben, was mich in die Formel 1 gebracht hat."