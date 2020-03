München/Melbourne - Noch soll der Saison-Auftakt zur Formel 1 am Sonntag in Australien stattfinden, doch der erste Rennstall hat jetzt seinen Rückzug bekanntgegeben: McLaren wird beim Großen Preis von Australien nicht an den Start gehen. Das gab der Rennstall in einem Statement bekannt.

McLaren Racing withdraws from the 2020 Formula 1 Australian Grand Prix. pic.twitter.com/BZvHVKQoev — McLaren (@McLarenF1) March 12, 2020

Grund dafür ist ein positiv getesteter Mitarbeiter des Teams. McLaren erklärt in ihrer Mitteillung, dass es alle nötigen Schritte zur Eindämmung des Virus unternehme. Das Teammitglied hat sich eigenständig nach den ersten Symptomen isoliert und wird vom lokalen Gesundheitsamt behandelt.

Bei McLaren stehen, wie auch im vergangenen Jahr, Carlos Sainz Jr. und Lando Norris als Fahrer unter Vertrag. Ob die Piloten beim Großen Preis von Bahrain antreten können, ist noch offen.

