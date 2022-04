München - Sorge bei den Fans von Lewis Hamilton: Der Brite hat mit einer Botschaft in den sozialen Netzwerken für Aufsehen gesorgt.

"Es war schon so ein hartes Jahr – mit all dem, was rund um uns passiert. Es ist an manchen Tagen schwierig, positiv zu bleiben. Ich habe lange Zeit mentale und emotionale Probleme, weiterzumachen ist eine ständige Anstrengung, aber wir müssen weiterkämpfen, wir haben so viel zu tun und zu erreichen", formulierte der Mercedes-Pilot.

Und weiter: "Ich schreibe, um euch zu sagen, dass es okay ist, sich so zu fühlen, wie ihr es tut. Ihr sollt wissen, dass ihr nicht alleine seid und dass wir das durchstehen werden! Ein Freund hat mich heute daran erinnert, dass man nicht alleine ist und so stark ist und alles erreichen kann, was man sich vornimmt. Lasst uns daran denken, in Dankbarkeit zu leben. Ich schicke euch Liebe und Licht."

Lewis Hamilton kommt mit Mercedes nicht in Schwung

Für den 37-Jährigen läuft es aktuell alles andere als rund. Sein neuer Mercedes kommt nicht auf Touren, beim Saudi-Arabien-GP wurde er nur Zehnter. Die Silberpfeile sind hinter Ferrari und Red Bull Racing aktuell nur dritte Kraft in der Königsklasse und spielen im Titelkampf noch keine große Rolle.

Ohnehin war das Rennen in Jeddah für Hamilton eine Belastung. So war nicht nur der Brite sauer, dass der GP trotz des Raketenangriffs auf ein nahe der Strecke gelegenes Öl-Depot fortgesetzt wurde. Er war deshalb laut eigener Aussage nach dem Rennen froh, wieder nach Hause zu kommen.

