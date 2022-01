Köln (SID) - Konstrukteursweltmeister Mercedes wird seinen Boliden für die kommende Formel-1-Saison am 18. Februar vorstellen. Wie die Silberpfeile am Dienstag bekannt gaben, wird die Präsentation des W13 in Silverstone im Rahmen eines digitalen Events erfolgen. Mercedes sicherte sich in den vergangenen acht Jahren jeweils den Titel in der Konstrukteurs-WM und will seinen Rekord in der am 20. März in Bahrain beginnenden Saison ausbauen.

Ob Rekordweltmeister Lewis Hamilton mit dem W13 auf die Jagd nach seinem achten WM-Titel gehen wird, ist weiter unklar. Der Brite hüllt sich seit dem dramatischen Saisonfinale 2021 in Abu Dhabi weiter in Schweigen. Am 12. Dezember hatte Red-Bull-Pilot Max Verstappen in der allerletzten Runde Hamilton den Titel noch weggeschnappt. Seitdem gibt es immer wieder Spekulationen über einen Rücktritt des 37-Jährigen.

Hauptkonkurrent Red Bull hat bisher noch keinen Termin für die Vorstellung des neuen Boliden bekannt gegeben. Das Aston-Martin-Team um Sebastian Vettel wird den neuen Dienstwagen des Heppenheimers am 10. Februar präsentieren, der traditionsreiche Rennstall Ferrari folgt am 17. Februar mit seinem Auto.

Erste Testfahrten der Teams sollen Ende Februar stattfinden.