München - Warum ist Michael Masi nicht mehr Renndirektor der Formel 1? Red-Bull-Teamchef Christian Horner hat sich erneut zu den Begleitumständen des Rauswurfs geäußert.

"War es richtig, ihn aufgrund des Drucks zu entlassen, der von einem rivalisierenden Team auf ihn ausgeübt wurde? Für mich war das falsch", sagte Horner gegenüber der "BBC". "Das ist gleichbedeutend mit Mobbing. Es ist passiv-aggressiv."

Die Mobbing-Vorwürfe richten sich aber nicht gegen das "rivalisierende Team", das Horner anspricht: "Was unverzeihlich ist, ist das Trolling, die Beschimpfungen im Internet, die Morddrohungen, die er und seine Familie erhalten haben. Das kann in keiner Weise geduldet werden."

Deshalb habe sich Horner "für Michael eingesetzt, weil ich das Gefühl hatte, dass er keine Unterstützung bekommen hat. Er wurde im Regen stehen gelassen und es gab eine konzertierte Kampagne, die sehr passiv-aggressiv gegen ihn gerichtet war."

Horner: Masi-Entlassung "ziemlich hart"

Bereits kurz nach dem Rauswurf Masis hatte Horner die Entscheidung als "ziemlich hart" kritisiert. Der Ex-Rennleiter sei "in einer schwierigen Situation" gewesen.

"Wenn man sich anschaut, was er für Ressourcen zur Verfügung hat, und das mit den Teams vergleicht, dann ist das ein enormer Unterschied", so Horner, der die geplanten Maßnahmen der FIA befürwortet, bei derartigen Entscheidungen in Zukunft auf ein neues System zurückzugreifen, das beispielsweise dem Videoschiedsrichter im Fußball ähnelt.

