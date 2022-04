München - Kevin Magnussen hat sich positiv über die Zusammenarbeit mit seinem Haas-Teamkollegen Mick Schumacher geäußert.

"Natürlich will ich in jedem Rennen vor so vielen Fahrern wie möglich ins Ziel kommen. Das gilt auch für Mick. An vorderster Stelle steht aber das Wohl des Teams", sagt er im Interview mit der "Sport Bild."

"Ich gehe nicht aktiv zu Mick und biete ihm all meine Informationen an. Aber wenn er mich fragt, werde ich alle Daten mit ihm teilen und ihm immer eine ehrliche Meinung geben." Überhaupt spricht der Däne sehr positiv über Schumacher: "Er ist ein Top-Fahrer. Viele sagen, dass er nur wegen seines Nachnamens in der Formel 1 ist. Das stimmt nicht. Er hat den Druck, den sein Name mitbringt, standgehalten und abgeliefert."

Magnussen prognostiziert Schumacher die ersten Punkte

Magnussen hat bereits in den ersten Rennen dieser Saison eine positive Entwicklung bei Schumacher festgestellt: "Mick wird von Woche zu Woche besser, hat in den ersten Rennen dieser Saison schon ein neues Level erreicht. Er wird in naher Zukunft seine ersten Punkte einfahren."

Er lobt vor allem die Arbeitsweise seines Teamkollegen: "Er ist wie sein Vater Michael sehr akribisch. Zu sehen, wie Mick auf jedes kleine Detail achtet, ist beeindruckend. Aber wir sind unterschiedliche Typen." Daher versucht Magnussen, die Erkenntnisse seines Teamkollegen auch für sich selber zu nutzen: "Ich schaue mir Micks Daten genau an und höre zu, wenn er Feedback zum Auto und seinem Gefühl damit gibt."

Humorvolle erste Begegnung

Das Verhältnis der beiden Haas-Piloten bezeichnete Magnussen als gut und von Respekt geprägt. Beispielhaft nannte er die erste Begegnung: "Seine allerersten Worte an mich waren 'Suck my balls!'", so Magnussen. Schumacher spielte damit scherzhaft auf einen Konflikt zwischen Magnussen und dem Deutschen Nico Hülkenberg nach dem Ungarn-Rennen 2017 an.

"Mick hat einen guten Humor. Ab dem Moment war mir klar, dass wir eine gute Beziehung haben werden. Mick ist extrem nett und sehr entspannt. Er verstellt sich nicht und ist nicht abgehoben. Das ist nicht selbstverständlich bei Formel-1-Fahrern. Ich respektiere ihn sehr", sagte Magnussen.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events.