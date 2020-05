Köln - Sebastian Vettels Verbleib in der Formel 1 hängt laut Ex-Weltmeister Mika Häkkinen (51) "einzig und allein von seiner persönlichen Motivation ab".

Vom Alter her könne der Ferrari-Star aus Heppenheim "noch viele Jahre mitfahren", sagte Häkkinen dem Nachrichtenportal "t-online.de", aber: "Das Leben eines Formel-1-Fahrers verlangt dir viel ab und nimmt einen großen Teil deines Lebens ein."

Wenn Vettel "nach dieser Saison also weitermachen will, dann wäre er eine große Verstärkung ? für jedes Team", sagte Häkkinen. Vettels Vertrag bei der Scuderia läuft am Ende des Jahres aus.

