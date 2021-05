München/Portimao - Im Qualifying des Portugal-GP schaffte es Sebastian Vettel in seinem Aston Martin erstmals in dieser Saison in das Q3 und geht am Sonntag von der zehnten Position ins Rennen gehen.

Mick Schumacher landete erneut vor seinem Haas-Kollegen Nikita Masepin und Daniel Ricciardo musste sich im McLaren überraschend im ersten Durchgang geschlagen geben. Die Pole ging an Valtteri Bottas, dahinter starten Lewis Hamilton und Max Verstappen. Größtes Thema im Netz war aber natürlich die Wiederauferstehung Vettels.

Geht doch. Kleine Schritte, immer weiter Seb. #PortugalGP — Andy (@AndyB1900) May 1, 2021

Erstmals in dieser Saison hatten die Zuschauer das Gefühl, Vettel würde sich so langsam mit seinem Aston Martin anfreunden. Der zehnte Platz kann sich sehen lassen und sorgte für begeisterte Motorsport-Fans.

Mein Highlight ist Vettel in Q3. Selten mich so gefreut wie in diesem Moment. Das kann was werden dieses Wochenende! #PortugueseGP #Vettel #Formula1 — Simon (@Simon72051122) May 1, 2021

Eine Überraschung der Quali: Daniel Ricciardo musste schon nach dem ersten Durchgang die Segel streichen, er kam im McLaren nicht über Platz 16 hinaus. Die Enttäuschung im Rennstall war dementsprechend groß, zumal der Australier auch in den ersten Rennen der Saison nicht überzeugen konnte und jeweils hinter seinem Teamkollegen Lando Norris landete.

Und Nikita Masepin? Der Russe wurde mal wieder abgeschlagen Letzter, das rief natürlich auch das Netz auf den Plan.

