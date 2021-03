Formel 1

Keine Mercedes-Dominanz mehr? Verstappen glaubt an Trick

Die Formel-1-Saison 2021 steht in den Startlöchern. Am Freitag wird es ernst, das erste Rennwochenende in Sakhir (Bahrain) steht an. Wurden die Kräfte in der Königsklasse des Motorsports neu verteilt? ran begibt sich auf Spurensuche und wagt eine Prognose für die kommende Saison.