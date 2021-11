München - Nach dem Qualifying für das Sprintrennen beim "Großen Preis von Brasilien" hat Nikita Mazepin ein überraschend emotionales Interview gegeben.

Mazepin gesteht Fehler ein

Eigentlich laufen die Qualifyings für Nikita Mazepin in dieser Saison immer gleich ab. Über den 18. Platz kam er noch nicht hinaus. Auch in Brasilien blieb für Mazepin nur der letzte Platz. Umso erstaunlicher war seine Reaktion nach dem Freitag. Im anschließenden Interview stehen ihm die Tränen in den Augen.

Den Grund lieferte der 22-Jährige direkt hinterher: "Ich denke, das war der Tag, um nahe an den Williams dran zu sein. Es war ein gutes Qualifying, aber ich wollte zu viel." Da der Haas im Rennen nicht mithalten kann, ist die "Zeitenjagd" für Mazepin und Mick Schumacher ein guter Gradmesser. Weiterhin führte der Haas-Pilot aus: "Ich war auf einer guten Runde, aber dann habe ich den Fehler gemacht."

Ein Grund für seine Emotionen: Mazepin hatte gehofft, sich vor seinem Teamkollegen zu qualifizieren. Der Abstand zu Mick Schumacher war an diesem Wochenende deutlich geringer als in den Wochen zuvor. Und das, obwohl Schumacher im Gegensatz zu Mazepin, die Chance hatte, die Strecke im Simulator zu trainieren: "Die Jungs haben einen richtig guten Job gemacht, ich konnte hier auch nicht im Simulator fahren. Ja, ich habe es verbockt."

