München - Die neue Formel-1-Saison hat noch gar nicht angefangen, schon stichelt Alpha-Tauri-Pilot Pierre Gasly gegen Superstar Lewis Hamilton.

So sieht der Franzose die sportlichen Erfolge des siebenmaligen Weltmeisters offenbar nicht als Resultat seines fahrerischen Könnens, sondern der Leistungen seines Boliden.

Gasly stichelt gegen Hamilton

"Selbst, wenn Lewis heute der beste Fahrer in der Geschichte der Formel 1 ist, würde er in einem Williams oder einem Haas den letzten Platz belegen", ist sich der 26-Jährige im "Mashup"-Interview sicher. "Es ist nicht einmal so, dass er Dritter oder Fünfter wäre, er wäre 18. oder 16.", so Gasly.

Und weiter: "In unserem Sport macht leider das Auto einen Großteil des Ergebnisses aus."

Lewis Hamilton feierte 2008 seinen ersten WM-Titel in Diensten von McLaren, seitdem kamen sechs Meisterschaften hinzu, sodass der Brite mit Rekordweltmeister Michael Schumacher gleichziehen konnte.

In der zurückliegenden Saison unterlag er nach umstrittenen Entscheidungen der Rennleitung im Saisonfinale gegen Max Verstappen.

