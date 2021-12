Abu Dhabi - Nach circa drei Monaten hat die Formel 1 wieder einen Coronafall: Nikita Mazepin wurde vor dem letzten Rennen der Saison positiv getestet. Das teilte Haas am Sonntagmorgen mit. Der Russe wird nicht ersetzt, damit nehmen nur 19 Autos am Rennen in Abu Dhabi teil.

Masepin gehe es gut, der 22-Jährige sei momentan asymptomatisch und habe sich in Quarantäne begeben. An der Startaufstellung ändert sich wenig, Masepin stand ohnehin auf der letzten Position hinter Schumacher.

Zuletzt hatte Alfa-Romeo-Pilot Kimi Räikkönen im September zwei Rennen aufgrund positiver Tests verpasst, seit dem vergangenen Jahr mussten unter anderem auch Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) und Sebastian Vettels Teamkollege Lance Stroll (Aston Martin) aus diesem Grund auf Starts verzichten.

