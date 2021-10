Auf Wiedersehen! Wir verabschieden uns von einem spannenden Qualifying in Austin. Weiter geht es am Sonntag, wenn das Rennen auf dem Programm steht. Dann geht es um 21:00 Uhr los. Bis dahin!

Vettel landet auf Platz zwölf Sebastian Vettel landete im Qualifying auf dem zwölften Platz und dürfte damit noch einmal Vertrauen für den Sonntag tanken. Losfahren wird er aber nicht von Startplatz zwölf, denn nach einem Tausch der Power Unit geht es für Vettel weit nach hinten zurück. Profitieren wird davon Mick Schumacher, der im Qualifying 19. war.

Verstappen souverän zur Pole Im 1. Training hatte noch alles danach ausgesehen, als würde Mercedes in Austin den Ton angeben, doch über die letzten Tage hat Red Bull enorm aufgeholt und war im Qualifying stark unterwegs. Mit 0,209 Sekunden Vorsprung sicherte sich Max Verstappen souverän die Pole. Noch mehr hätte es den Bullen sicher geschmeckt, wäre Sergio Pérez Zweiter geworden, um so Verstappen gegen Hamilton abzuschirmen. Der Brite aber legte im letzten Run noch einmal zu und landete mit 15 Tausendsteln knapp vor Pérez.

Ende Qualifying 12 Das Qualifying auf dem Circuit of the Americas ist beendet und die Autos kommen zurück an ihre Boxen. Valtteri Bottas wird Vierter, wird aber durch seine Strafe auf Platz neun zurückrutschen. Hinter ihm reihen sich Charles Leclerc und Carlos Sainz ein. Daniel Ricciardo wird Siebter vor Lando Norris. AlphaTauri komplettiert mit Pierre Gasly und Yuki Tsunoda die Top Ten.

Max Verstappen gewinnt das Qualifying des USA Grand Prix 12 Sergio Pérez kann sich nicht verbessern und damit ist klar, dass Max Verstappen die Pole in Austin holt! Lewis Hamilton landet auf dem zweiten Platz vor Sergio Pérez im zweiten Red Bull.

Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q3 12 Max Verstappen setzt den Konter! Mit 0,209 Sekunden geht es wieder souverän an Hamilton vorbei. Was kann Sergio Pérez noch dagegensetzen?

Neue Bestzeit von Lewis Hamilton in Q3 12 Lewis Hamilton markiert eine neue Bestzeit in Q3 und stellt sein Auto auf die provisorische Pole. Aber noch kann Red Bull kontern. Verstappen beginnt mit absoluter Bestzeit im ersten Sektor.

Hamilton legt zu 11 Im zweiten Sektor kann Lewis Hamilton dann aber noch einmal zulegen und bringt die absolute Bestzeit. Geht da noch etwas?

Keine Verbesserung im ersten Sektor 10 Mercedes ist im ersten Sektor durch, eine Verbesserung gibt es aber von keinen der beiden Piloten. Scheint, als dürfte die Pole heute an Red Bull gehen.

Es geht in den Showdown! 8 Jetzt geht es in den großen Showdown! Wieder einmal werden die beiden Mercedes-Piloten den Anfang machen. Red Bull wird einmal mehr den Abschluss geben.

Kann Mercedes eine Antwort finden? 6 Kann Mercedes noch einmal eine Antwort finden auf die starken Runden von Red Bull? Sergio Pérez führt nach dem ersten Schlagabtausch vor Verstappen, Bottas und Hamilton. Dahinter dann Ferrari vor McLaren und AlphaTauri.

Neue Bestzeit von Sergio Pérez in Q3 5 Sergio Pérez hält dagegen! Mit 0,019 Sekunden geht es knapp an seinen Teamkollegen vorbei und sorgte bei den mexikanischen Fans auf den Rängen für Jubel.

Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q3 5 Auch in der Summe ist Max Verstappen richtig schnell. Mit einer 1:33:199 übernimmt er souverän die Führung im Zwischenklassement. 0,276 Sekunden hat er Bottas abgenommen.

Neue Bestzeit von Valtteri Bottas in Q3 4 Lewis Hamilton setzt die erste Zeit, wird aber gleich von seinem Teamkollegen unterboten. 0,089 Sekunden war Valtteri Bottas schneller. Was kann jetzt Verstappen zeigen? Im ersten Sektor gibt es schon einmal die absolute Bestzeit.

Boxenfunk Lewis Hamilton 3 "Der Wind hat zugenommen", funkt man Lewis Hamilton, der gleich auf die schnelle Runde gehen wird.

Mercedes macht den Anfang 1 Mercedes macht den Anfang und schickt erst Hamilton und das Bottas auf die Strecke. Red Bull wartet indes länger ab und Max Verstappen und Sergio Pérez werden im ersten Run den Abschluss machen.

Q3 gestartet 1 Jetzt zählt es! In den nächsten zwölf Minuten kämpfen die verbliebenen Fahrer die Pole für das morgige Rennen.

Q2 beendet 15 Q2 ist beendet! Ausgeschieden sind Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi, Fernando Alonso sowie George Russell. Die beste Zeit fuhr Max Verstappen.

Vier Piloten bleiben in der Box 13 Vier Fahrer bleiben in den finalen Minuten von Q2 in der Box. Neben Verstappen sind auch die Mercedes-Fahrer sowie Charles Leclerc nicht mehr rausgefahren. Sergio Pérez ist derweil eine Runde gefahren, liegt aber nur auf Platz sieben.

Auch Vettel fährt noch einmal 11 Sebastian Vettel lenkt seinen Boliden auch noch einmal auf die Strecke, aber macht er auch wirklich noch einmal ernst? Oder versucht man da noch einmal etwas bei Aston Martin und spart dann lieber die Reifen für morgen?

Pérez fährt wieder raus 10 Sergio Pérez fährt relativ früh wieder raus und wird jetzt alles daran setzen, schnell einen gezeiteten Run zu setzen. Nachdem seine erste Runde gestrichen wurde, wäre er derzeit ausgeschieden. Dieses Mal ist der Mexikaner auf dem Medium.

Alle in den Boxen 8 Alle Fahrer sind inzwischen zurück an der Box und bereiten sich auf einen möglichen zweiten Run vor. Noch gar nicht rausgefahren sind Sebastian Vettel und Antonio Giovinazzi. George Russell, der wie Vettel eine Motorenstrafe bekommt, war nur eine Outlap gefahren.

Pérez-Runde gestrichen 6 Sergio Pérez zeigt eine ordentliche Runde, die hat aber wenig wert, da seine Runde ihm wegen Überfahren der Tracklimits in Kurve 19 gestrichen wird. Ähnlich ergeht es Daniel Ricciardo.

Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q2 5 Max Verstappen kann die beiden Mercedes-Fahrer deutlich abhängen. 0,333 Sekunden nimmt er Lewis Hamilton ab. Lando Norris rangiert sich wenig später auf Rang drei ab.

Neue Bestzeit von Lewis Hamilton in Q2 4 Lewis Hamilton markiert zunächst einmal die Bestzeit in Q2. Bottas ist dahinter Zweiter. Doch wie lange hält die Zeit? Verstappen beginnt mit einer absoluten Bestzeit im ersten Sektor.

Großteil versucht sich auf Medium 3 Der Medium ist zunächst einmal die erste Wahl beim Großteil des Feldes. Die meisten Fahrer gehen auf dieser Mischung auf die Strecke. Interessant: Sergio Pérez ist laut den offiziellen Daten auf Soft. Sebastian Vettel steht noch an der Box. Eventuell verzichtet er auch auf einen Run, da er morgen ohnehin von weit hinten fahren muss.

Auch Verstappen mit Medium 2 Auch Max Verstappen geht kurz darauf mit dem Medium auf die Strecke. Der Reifen ist morgen für den Start theoretisch die bessere Wahl, da er deutlich längere Haltbarkeit hat als der Soft.

Q2 gestartet 1 Q2 ist gestartet! In den nächsten 15 Minuten geht es darum, sich einen Platz in den Top Ten zu sichern. Lewis Hamilton und Valtteri Bottas gehören zu den Ersten auf der Strecke. Beide fahren zunächst auf Medium.

Q1 beendet 18 Q1 ist beendet. Ausgeschieden sind Lance Stoll, Nicholas Latifi, Kimi Räikkönen sowie Mick Schumacher und Nikita Mazepin. Knapp weiter ist Antonio Giovinazzi, der kurz vor Ende für einen Dreher gesorgt hatte.

Neue Bestzeit von Charles Leclerc in Q1 18 Charles Leclerc markiert zum Ende von Q1 noch einmal eine neue Bestzeit. Mit einer 1:34.153 geht es um 0,199 Sekunden an Verstappen vorbei.

Gelbe Flagge 18 Giovinazzi hat sich in Kurve 2 gedreht, was eine doppelte gelbe Flaggenzone auslöst. Diese bleibt aber nur kurz aktiv.

Viele fahren noch einmal raus 15 Es wird wieder voller auf der Strecke und viele Fahrer gehen in ihren zweiten Run. Darunter auch die Mercedes-Fahrer. Red Bull lässt beide Piloten zunächst einmal in der Box und auch Daniel Ricciardo, Lando Norris und Carlos Sainz stehen noch in ihren jeweiligen Garagen.

Stewards schauen sich Vettel-Vorfall an 14 Die Stewards schauen sich aktuell den Vorfall an, bei dem Vettel behindert wurde. Aufgelaufen war der Heppenheimer auf Nikita Mazepin.

Wer ist momentan draußen? 13 Nach 13 Minuten in Q1 sind derzeit Fernando Alonso, Nicholas Latifi, Mick Schumacher sowie Kimi Räikkönen und Nikita Mazepin ausgeschieden. Räikkönen und Mazepin konnten bisher noch keine Runde fahren, die in die Wertung ging.

Doppelspitze für Red Bull 12 Sergio Pérez zieht kurz darauf nach und schiebt sich mit 0,017 Sekunden knapp hinter seinen Teamkollegen. Viel los ist aktuell nicht. Nur die Red Bull und Mick Schumacher sind auf der Strecke.

Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q1 11 Max Verstappen holt sich die Bestzeit in Q1 zurück. Mit einer 1:34.352 geht es für ihn mit 0,055 Sekunden Vorsprung knapp an Daniel Ricciardo vorbei. Dritter ist Lando Norris im zweiten McLaren.

Boxenfunk Sebastian Vettel 10 Frust bei Sebastian Vettel. "Was zur Hölle?", schimpft er über seinen Funk, als er im Verkehr auf ein anders Fahrzeug aufläuft. Momentan ist er Elfter.

Buntes Feld 9 Auch insgesamt gibt es zu Beginn des Qualifyings erst einmal eine bunte Mischung im vorderen Feld. Sainz ist guter Vierter. Bottas und Hamilton sind nur noch auf den Rängen sechs und sieben.

Neue Bestzeit von Daniel Ricciardo in Q1 8 Nicht vergessen darf man heute die McLaren. Daniel Ricciardo setzt sich mit einer 1:34.407 vor Max Verstappen und auch Lando Norris liegt nach seiner ersten Runde im vorderen Feld. Er ist knapper Dritter.

Mercedes-Fahrer bleiben dahinter 7 Zumindest im ersten Run von Q1 scheint Red Bull sich gegen Mercedes durchsetzen zu können. Bottas rangiert sich auf Position drei ein, Hamilton wenig später auf Platz drei. Das komplette Feld ist inzwischen auf der Strecke.

Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q1 5 Max Verstappen markiert eine neue Bestzeit in Q1. Von dem Red Bull-Piloten gab es eine 1:34.521, womit er sich knapp gegen den Teamkollegen durchsetzt. Sergio Pérez war nur 0,054 Sekunden langsamer.

Vettel auf der Strecke 4 Inzwischen ist auch Sebastian Vettel auf die Strecke gegangen. Für ihn geht es nicht um viel, denn er wird wegen einem Wechsel der Power Unit morgen von weit hinten starten müssen.

Erste Rundenzeiten gesetzt 4 Die ersten Rundenzeiten in Q1 sind gesetzt. Momentan liegt Lance Stroll mit einer 1:35er-Zeit vor Mick Schumacher. Nikita Mazepin wurde seine erste Runde wegen Tracklimits gestrichen.

Auch Mercedes legt los 3 Auch die beiden Mercedes-Fahrzeuge sind jetzt auf die Strecke gegangen. Noch aber ist es relativ ruhig. Acht Autos sind auf dem Asphaltband.

Boxenfunk Lance Stroll 2 Lance Stroll scheint mit dem frühen Start alles andere als glücklich. "Wieso sind wir so früh rausgefahren?", fragt er über Funk nach. Inzwischen sind aber auch die beiden Red Bull auf der Strecke.

Start Qualifying 1 Die Ampeln stehen auf grün, der Start des Qualifyings in Austin, TX ist erfolgt. Lance Stroll, Mick Schumacher und Nikita Mazepin gehen als erste Fahrer auf die Strecke.

Die Bedingungen Nachdem die Formel 1 zuletzt immer wieder auf nasse Bedingungen getroffen war, begrüßen das Feld in Austin Sonne und heiße Temperaturen. Die Streckentemperatur bewegt sich in Richtung der 40-Grad-Grenze, was eine Herausforderung in Richtung Reifenmanagement darstellen könnte.

Die Strecke Gefahren wird auf dem Circuit of The Americas. Die 5,513 Kilometer lange Strecke verfügt über 20 Kurven und ist vom bekannten Formel-1-Architekten Hermann Tilke entworfen worden. Ein besonderes Merkmal der Strecke ist auch die erste Kurve, in der es bergauf geht und deren Ausgang der Fahrer nicht einsehen kann. Auch die Bodenwellen dürften die Fahrer fordern. Zu beachten gilt es die Tracklimits. In den Trainings wurden viele Runden gestrichen, nachdem die Piloten zu weit rausgefahren waren. Beobachtet werden die Kurven 6, 9 und 19.

Motorenstrafen für Vettel und Co. In Austin wird es schwer werden für Sebastian Vettel endlich wieder mal Punkte mitzunehmen. Der Heppenheimer erhält an diesem Wochenende eine neue Power Unit und muss daher in der Startaufstellung nach ganz hinten. Das gleiche Schicksal ereilt George Russell im Williams und Fernando Alonso von Alpine. Fünf Plätze zurück geht es für Valtteri Bottas, der bereits den sechsten Verbrennungsmotor erhält.

Wer hat die Nase vorn? Die Trainings deuten an, dass es gleich eine spannende Entscheidung um die Pole geben könnte. Mercedes war im 1. Training stark, doch Red Bull hatte sich bereits zum 2. Training zurückgekämpft und gab am Samstag den Ton an. Sergio Pérez war im Abschlusstraining der schnellste Fahrer und fuhr eine 1:34.701. Max Verstappen und Lewis Hamilton waren in ihren Qualifyingsimulation jeweils schneller, ihre Runden wurden aber wegen Überfahren der Tracklimits gestrichen. Ferrari und McLaren waren ebenfalls dicht dran, könnten es aber im Qualifying schwer haben, wenn Red Bull und Mercedes noch einmal drauflegen.

Enge WM-Kampf Die Saison 2021 biegt auf die Zielgerade ein und die Spannung im WM-Kampf könnte nicht größer sein. Sechs Rennen vor Ende der Saison liegt Max Verstappen mit 262,5 Punkten an der Spitze des Klassements, hat aber mächtig Druck von Lewis Hamilton. Der Brite hat nur sechs Punkte weniger auf dem Konto und könnte sich bereits in Austin die Spitze holen. Valtteri Bottas ist mit 177 Punkten Dritter vor Lando Norris im McLaren (145 Pkt.). Vettel und Schumacher liegen außerhalb der Top Ten.