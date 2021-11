München/Mexiko-Stadt - Beim Qualifying zum Großen Preis von Mexiko wollte Max Verstappen seinen Status als Nummer eins auf dem Stadtkurs untermauern, nachdem er bereits in den Freien Trainings starke Leistungen zeigte.

Doch aus der Mission Pole Position wurde nichts. Das war weniger die Schuld des Red-Bull-Piloten, sondern vielmehr von AlphaTauri-Fahrer Yuki Tsunoda.

Der Japaner bewegte seinen Boliden nicht rechtzeitig aus der Spur und Sergio Perez, der seinem niederländischen Teamkollegen auf dessen schnellster Runde Windschatten spenden wollte, lief auf Tsunoda auf und kam von der Strecke ab.

Großer Preis von Mexiko: Verstappen sauer auf Yuki Tsunoda

Dahin war Verstappens Windschatten, der kurzzeitig abbremsen musste und somit auch die Chance auf den vordersten Startplatz verlor. Noch auf der Strecke machte der 24-Jährige seinem Ärger Luft und bezeichnete den Rookie als "dummen Idioten".

Im Anschluss an das Qualifying zeigte sich der Führende der Gesamtwertung zwar noch immer angefressen, schlug bei "Sky" aber weniger beleidigende Töne an. "Damit war meine Runde natürlich zerstört", so Verstappen.

Beim Rennen am Sonntag (ab 20:00 Uhr im Liveticker auf ran.de) wird er nun von Position drei starten. Die Pole sicherte sich Mercedes-Pilot Valtteri Bottas vor Lewis Hamilton.

