München/Spielberg - Der Traum von einem Formel-1-Saisonauftakt 2020 mit zwei Rennen am Red-Bull-Ring in Spielberg könnte tatsächlich wahr werden. Der öffentlich-rechtliche österreichische Radiosender 'Ö3' hat in seinen 10:00-Uhr-Nachrichten am Freitag vermeldet, dass alle Auflagen erfüllt werden können und eine Durchführung des Grand Prix von Österreich damit wahrscheinlich ist.

Red-Bull-Motorsportkonsulent Helmut Marko spricht in dem Radiobeitrag wörtlich von "zwei Rennen, jeweils am Sonntag, den 5. und den 12. Juli". Dass solche Gedankenspiele aktuell zwischen Red Bull als Veranstalter, der österreichischen Bundes- und steirischen Landesregierung sowie Rechteinhaber Liberty Media verhandelt werden, hatte 'Motorsport-Total.com' bereits am Montag berichtet.

Laut 'Ö3' könne "einzig eine zweite Infektionswelle die Formel 1 in der Steiermark verhindern". Grundsätzlich könne man in Spielberg aber "schon jetzt alle Forderungen erfüllen". Dem vorangegangen waren Coronavirus-Tests von 400 Mitarbeitern der Rennstrecke und der Tourismusbehörden in der Boxenanlage des Red-Bull-Rings.

Welche Rahmenbedingungen herrschen müssen

Die Testreihe war offenbar ein Pilotprojekt für den Formel-1-Tross, der nur unter strengen Auflagen (unter anderem Vorlage eines negativen SARS-CoV-2-Attests) nach Österreich einreisen darf. Laut Marko wird "von den Teams organisiert", dass die Mitarbeiter "schon mit dem entsprechenden Testzeugnis anreisen".

An den beiden Rennwochenenden soll der Grand-Prix-Tross mit weniger als 2.000 Mitarbeitern auskommen. Zuschauer werden nicht zugelassen, ebenso wenig Journalisten von unabhängigen Medien. Die FOM wird einzig und allein das internationale TV-Signal produzieren, um eine professionelle Live-Übertragung im Fernsehen sicherstellen zu können.

Wie die Formel-1-Saison 2020 nach dem Doppel-Grand-Prix in Spielberg weitergehen wird, steht noch nicht fest. "Es laufen Gespräche mit weiteren europäischen Veranstaltern", verrät Marko. Zuletzt hatte man in Silverstone Bereitschaft signalisiert, genau wie Spielberg zwei Rennen unter Ausschluss der Öffentlichkeit abzuhalten, am 19. und 26. Juli.

