München - Im Sommer wird Sebastian Vettel 35 Jahre alt.

Begleitet werden Mittdreißiger in der Formel 1 oft von der Definitionsfrage, ob sich die Karriere im Spätsommer, Herbst oder gar schon Spätherbst befindet. Vettel wird oft unterstellt, dass er seine besten Zeiten bereits hinter sich habe. Der erste Frost setzt sich auf die Laufbahn, um im Bild zu bleiben.

Letzter Sieg 2019

Fakt ist: Vettel konnte seit seinem letzten Sieg in der Königsklasse 2019 (damals noch im Ferrari) sein Können nur noch selten zeigen, was vor allem auch an seinen Dienstautos bei Ferrari und seit 2021 bei Aston Martin lag.

Trotz der sportlichen Durstrecke - er wurde 2020 und 2021 nur Gesamt-13. und -zwölfter - denkt Vettel noch nicht ans Aufhören. "Solange ich die Leidenschaft für meinen Job verspüre, solange ich mich für das begeistern kann, was ich mache. Im Moment brenne ich noch wie immer", sagte Vettel bei "Sport1" im Vorfeld des Saisonauftakts in Bahrain, den er wegen einer Corona-Infektion verpasst.

Vettels Vertrag bei Aston Martin läuft nach der Saison 2022 aus. Wie es dann weitergeht, ist offen.

Vettel räumt ein, dass seine Zukunft auch an Erfolgen hängt, "aber Erfolg hat nichts nur mit Siegen zu tun", so Vettel. Soll heißen: "Ich muss Fortschritt erkennen, immer ein Licht am Ende des Tunnels sehen. Erst wenn ich mir die Frage stellen muss, ob sich der ganze Aufwand noch lohnt, ob das Ganze noch Sinn für mich ergibt, denkt man übers Aufhören nach."

Für den neuen Aston-Martin-Teamchef Mike Krack ist klar, "dass ein vierfacher Champion nicht um die Plätze acht, zwölf oder 15 fahren will. Wir müssen ihm ein gutes Auto geben und ihm zeigen, dass wir eine funktionierende Struktur haben", sagte der Luxemburger vor dem Saisonstart: "Er schaut nicht nur auf die aktuelle Leistung, sondern auf das Potenzial. Wenn wir ihm das richtige Paket bieten, dann bin ich überzeugt, dass wir ihn auch länger halten können."

Gerhard Berger: Vergleich mit Fernando Alonso

DTM-Chef Gerhard Berger glaubt, dass Vettel grundsätzlich noch gut genug für Siege und regelmäßige Erfolge ist. Im Alter mache man "wahnsinnig viel mit Erfahrung" wett, sagt der Österreicher der "dpa". "Alonso ist ein gutes Beispiel", sagt Berger. Fernando Alonso fährt 2022 für Alpine, wird im Sommer 41 und gilt weiterhin als einer der besten Fahrer im Feld.

Mit Blick auf Vettel meint Berger: "Da geht noch ein bisschen was, wenn er will." Es sei bei Vettel eine "Frage der Motivation", so Berger.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.