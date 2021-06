Baku - Das für den Herbst geplante Gastspiel der Formel 1 in Singapur steht angesichts der Corona-Pandemie vor der Absage. Eine entsprechende Meldung der britischen BBC ist nach SID-Informationen korrekt. Schon im vergangenen Jahr hatte das Stadtrennen in Südostasien nicht stattfinden können, in diesem Jahr war es auf den 3. Oktober terminiert.

Singapur hatte das Virus durch strikte Maßnahmen, Nachverfolgung der Fälle und Reisebeschränkungen lange Zeit gut im Griff, verzeichnete zuletzt aber einen besorgniserregenden Anstieg. Eine Öffnung für die Formel 1, die auch in Coronazeiten Tausende Menschen in den Stadtstaat bringen würde, hätte neue Risiken mit sich gebracht.

Formel 1 in Singapur: Türkei oder China als Ersatz?

Offiziell ist die Absage noch nicht bestätigt. Ein Sprecher der Formel 1 machte allerdings deutlich, dass für den Fall von Rennabsagen stets der Kontakt zu anderen Promotern gehalten werde, "um wenn benötigt viele Optionen zu haben".

China und die Türkei hatten ihre Rennen in diesem Jahr bereits nicht austragen können, beide sind bislang offiziell aber nur verschoben und könnten als Ersatzkandidat infrage kommen. China wäre mit Blick auf den engen Kalender wohl am besten umsetzbar, denn schon eine Woche später soll das Rennen in Japan steigen (10. Oktober). Allerdings scheint auch ein neuer Termin im Oktober möglich, sodass vor dem Rennen im texanischen Austin (24. Oktober) ein weiterer WM-Lauf in den USA stattfindet.

