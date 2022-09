Köln (SID) - Fünf Siege hat Max Verstappen zuletzt aneinandergereiht, insgesamt hat der Weltmeister in diesem Jahr schon elfmal gewonnen - und kann daher bereits beim kommenden Rennen in Singapur (2. Oktober) seinen zweiten WM-Titel in der Formel 1 perfekt machen. Im 17. von 22 Saisonrennen ist dies noch recht unwahrscheinlich, aber eben nicht unmöglich. So holt Max Verstappen in Singapur den Titel:

- Verstappen gewinnt und holt den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde. Charles Leclerc (Ferrari) wird maximal Achter, Sergio Perez (Red Bull) wird maximal Vierter.

- Verstappen gewinnt ohne schnellste Rennrunde. Leclerc wird maximal Neunter, Perez wird maximal Vierter und fährt nicht die schnellste Rennrunde.