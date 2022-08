München - Wie geht es weiter für Mick Schumacher?

Noch ist völlig unklar, ob der 23-Jährige in der nächsten Saison überhaupt ein Cockpit in der Formel 1 bekommt. Sein Vertrag bei Haas läuft Ende 2022 aus, einen neuen Kontrakt gibt es bislang nicht.

Geht es nach F1-Boss Stefano Domenicali, dann muss der junge Deutsche auch nächstes Jahr in der Königsklasse fahren. "Mick ist ein super Typ, ein sehr starker Fahrer, er hat seine Stärken gezeigt", schwärmte der Italiener am Rande des Belgien-GP im "Sky"-Interview.

Und weiter: "Er verdient es, in der Formel 1 zu fahren, nicht wegen seines Namens, das ist ein unglaublicher Name, aber er hat die Fähigkeit, hier zu sein", so der Formel-1-Chef weiter.

F1-Boss Domenicali unterstützt Schumacher

Dass Domenicali an einem F1-Engagement des Sohnes von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher gelegen ist, zeigte sich bereits vor dem Rennen. Noch in der Startaufstellung plauderten er und FIA-Boss Mohammed Ben Sulayem mit dem 23-Jährigen und ließen sich gemeinsam ablichten.

Bei Haas soll die Entscheidung über das zweite Cockpit – Kevin Magnussen hat seinen Boliden für 2023 sicher – übrigens im September fallen. Schumacher ist dabei einer von mehreren möglichen Kandidaten.

In Verbindung gebracht wurde der Ferrari-Youngster aber auch bereits mit anderen Rennställen, darunter Alpine, McLaren und Williams.

