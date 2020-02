Barcelona - Mercedes-Pilot Valtteri Bottas geht als schnellster Mann der Wintertests in die neue Formel-1-Saison. Der finnische Vize-Weltmeister drehte am letzten Tag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya erneut die schnellste Runde, blieb in 1:16,196 Minuten allerdings recht deutlich unter seiner Gesamtbestzeit aus der Vorwoche.

Am Freitag landete Bottas vor dem Niederländer Max Verstappen im Red Bull (+0,073) und dem Australier Daniel Ricciardo im Renault (+0,080), Charles Leclerc im Ferrari (+0,164) wurde Vierter. Der Monegasse saß den gesamten Tag im SF1000, den Sebastian Vettel am Donnerstag gesteuert hatte. Mit 181 Runden verbrachte Leclerc am Freitag am meisten Zeit auf der Strecke, allerdings kamen alle Teams weitgehend ohne Zwischenfälle durch den Tag.

In ihre neue Saison soll die Formel 1 am 15. März mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne starten.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.