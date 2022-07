Le Castellet (SID) - Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) hat den Großen Preis von Frankreich gewonnen und seine Führung in der WM-Wertung auf beachtliche 63 Punkte ausgebaut. Verstappen profitierte vom Ausfall des Ferrari-Piloten Charles Leclerc (Monaco), der nach einem Dreher in der 19. Runde in der Streckenbegrenzung landete.

Zweiter in Le Castellet wurde Rekordchampion Lewis Hamilton, Platz drei belegte sein britischer Landsmann und Mercedes-Teamkollege George Russell.

Sebastian Vettel (Heppenheim/Aston Martin) wurde Elfter, Mick Schumacher landete im Haas auf Platz 15.