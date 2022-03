Sakhir (SID) - Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) gilt laut Sportwettenanbieter bwin als Favorit für den ersten Formel-1-Sieg des Jahres in Bahrain (Sonntag, 16.00 Uhr/Sky). Sollte der Niederländer den Saisonauftakt in der Wüste von Sakhir gewinnen, zahlt bwin das 2,75-fache des Einsatzes. Beim Kampf um den Titel gilt hingegen Verstappens Rivale Lewis Hamilton (Mercedes) mit einer Quote von 2,50 als aussichtsreichster Kandidat.

Dass die deutschen Fahrer Sebastian Vettel (Aston Martin) und Mick Schumacher (Haas) unter dem neuen Reglement in den Titelkampf eingreifen können, gilt als unwahrscheinlich. Ex-Weltmeister Vettel, der wegen seiner Infektion mit dem Coronavirus in Bahrain fehlt, wird mit der Titel-Quote 151,00 notiert, Schumacher mit Quote 201,00.