München - Die neue Formel-1-Saison steht in den Startlöchern, das erste Rennen findet am 20. März in Bahrain statt. Vom 23. bis 25. Februar stehen bereits die ersten Testfahrten in Barcelona auf dem Programm.

Zuvor hat der Weltverband FIA einige personelle Änderungen verkündet. So wurde der frühere McLaren-Sportdirektor Sam Michael zum neuen Präsidenten der Sicherheitskommission ernannt. Diese beleuchtet unter anderem Unfälle und Probleme bei der Ausrüstung, beispielhaft dafür steht der Feuer-Unfall von Romain Grosjean in Bahrain 2020.

Felipe Massa Boss der Fahrerkommission

Der Australier Michael ist aber nicht die einzige Personalentscheidung. So wurde der frühere Formel-1-Pilot Felipe Massa vom Vorsitz der Internationalen Kartsport-Kommission an die Spitze der Fahrerkommission versetzt. Zudem wurde Deborah Mayer als Präsidentin der Kommission Frauen im Motorsport benannt.

Bereits zuvor hatte FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem die Gründung dreier neuer Arbeitsgruppen sowie die Suche nach einem neuen CEO bestätigt.

