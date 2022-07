München - Wenige Runden vor Ende des französischen Grand Prix in Le Castellet befand sich Carlos Sainz jr. einer Aufholjagd. Der spanische F1-Pilot von Ferrari musste von ganz hinten starten, da das Team unerlaubterweise Teile am Wagen austauschen musste.

Mit einer famosen Leistung kämpfte sich Sainz bis auf Platz vier vor und jagte den drittplatzierten Konkurrenten Sergio Perez. Während der Red Bull-Fahrer auf dem weißen Reifen zu Ende fahren konnte, entschied sich Ferrari Sainz nochmal an die Box zu bitten, da dessen gelber Reifen es wohl nicht mehr bis zum Ende gepackt hätte.

Zumal Sainz noch eine Fünf-Sekunden-Strafe absitzen musste, da Ferrari beim Stopp vorher unvorsichtig war und mit einem "Unsafe Release" (unvorsichtiges Losfahren des Fahrers aus der Box) sich regelwidrig verhielt.

Formel 1: Carlos Sainz macht eigene Strategie

Doch als die Nachricht via Boxenfunk kam, dass Sainz an die Box sollte, widersprach er vehement. Stattdessen überholte er auf dem alten Reifen den Mexikaner sensationell und stand kurz auf Platz drei. Erst die Runde danach kam er an die Box und hörte auf sein Team.

"Ich habe den Funk gehört, aber direkt gesagt, dass ich das jetzt nicht will. Ich wollte Perez unbedingt überholen. Da war mir der Funk egal", schilderte Sainz die Situation.

"Ich wusste, wir holen nochmal neue Reifen, auch für die schnellste Runde. Aber ob ich die schnellste Runde jetzt hole oder eine Runde danach, ist ja nicht wichtig, das wird mein Leben nicht verändern. Das Team hat natürlich alle Daten, aber das Duell wollte ich mir nicht nehmen lassen. Und sobald ich Perez überholt hatte dachte ich, okay, jetzt kann ich an die Box," beschrieb er nach dem Rennen.

Er beendete das Rennen auf dem fünften Platz - mit der schnellsten Runde im Gepäck.

