München - Wie sieht die Zukunft von Sebastian Vettel in der Formel 1 aus? Der Vertrag des viermaligen Weltmeisters beim britischen Rennstall Aston Martin läuft am Saisonende aus, eine Verlängerung seines Kontrakts steht noch aus. Berichten zufolge will Aston Martin den Deutschen gerne halten. Allerdings machte Vettel in der Vergangenheit mehrfach klar, dass er um Punkte und Siege mitfahren will.

Eine mögliche neue Option bringt nun die "BBC" ins Spiel. Demnach sollen sich die McLaren-Verantwortlichen Andreas Seidl, Zak Brown und Co. mit einer Verpflichtung des Heppenheimers beschäftigen. Bei McLaren würde Vettel Daniel Ricciardo ersetzen, der in dieser Saison hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Der 35-jährige Deutsche soll aber nicht der einzige Kandidat sein. Wie die "BBC" weiter berichtet, sollen auch Williams-Pilot Alexander Albon, Alpine-Ersatzfahrer Oscar Piastri und IndyCar-Fahrer Colton Herta im engeren Kreis der Kandidaten sein. Letzterer soll noch in dieser Woche eine Testfahrt mit dem F1-Boliden von McLaren absolvieren. Das verriet Teamchef Andreas Seidl gegenüber der "BBC": Wir sind sehr daran interessiert zu sehen, wie er sich an ein Formel-1-Auto gewöhnt."

Steht Vettels Karriereende kurz bevor?

Für Vettel wäre ein Cockpit bei McLaren vielleicht die letzte große Chance, um noch einmal um Siege mitzufahren; auch wenn McLaren in diesem Jahr eher einen Schritt zurück gemacht hat.

Trotz der Gerüchte um einen Nachfolger für Ricciardo ist indes noch völlig unklar, ob der Australier nicht doch auch noch im nächsten Jahr im papayafarbenen Boliden sitzt. Am Rande des Großen Preises von Silverstone reagierte Zak Brown auf Meldungen, dass Ricciardo den Rennstall zum Ende der Saison verlassen werde und erklärte, dass der 33-Jährige auch im kommenden Jahr für McLaren fahren wird. Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass sich im Laufe der Saison auch schon bestätigte, dass es vertragliche Bedingungen für eine weitere Zusammenarbeit gibt.

Sollte sich die Tür bei McLaren für Vettel schließen und sollte er sich nicht auf eine weitere Saison in einem möglicherweise nicht siegfähigen Auto einlassen, könnte ein Abschied aus der Formel 1 kurz bevorstehen. "Die Entscheidung ist immer noch nicht gefallen, aber ich denke, sie wird es in den nächsten Wochen. Natürlich hängt es davon ab, in welche Richtung sich das Team entwickelt und wie viel Potenzial ich darin sehe. Ich habe immer gesagt, dass ich um Punkte und Siege fahren will. Sonst macht es keinen Spaß", so der Deutsche.

In der laufenden Saison sammelte Vettel erst 13 Punkte. Seinen letzten Podiumsplatz errang er 2021 mit einem zweiten Platz in Baku. Sein letzter Sieg datiert aus der Saison 2019. Damals konnte er im Ferrari den Großen Preis von Singapur gewinnen.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.