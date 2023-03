Die Formel-1-Saison 2023 ist wieder in vollem Gange. Nachdem Red Bull die ersten beiden Rennen in Sakhir (Bahrain) und Dschiddah (Saudi-Arabien) dominiert hatte und sowohl Max Verstappen als auch Sergio Perez einen Sieg einstrichen, geht es nun nach Melbourne, Australien zum dritten Rennen der Saison.

ran zeigt euch, wie und wann ihr die einzelnen Sessions verfolgen könnt und gibt euch den Zeitplan im Überblick.

Formel 1 in Australien: Wann beginnen die freien Trainings?

Das Renn-Wochenende startet bereits am Freitag, den 31. März, um 3:30 Uhr nachts deutscher Zeit mit dem ersten freien Training. Das zweite freie Training folgt um 7 Uhr deutscher Zeit. FP3 beginnt am Samstag, den 1. April erneut um 3:30 Uhr nachts.

GP von Australien live: Wann beginnt das Qualifying?

So richtig ernst wird es dann am Samstag, den 1. April, um 7 Uhr früh. Dann ist Start für das Qualifying. In drei Abschnitten werden jeweils die langsamsten fünf Fahrer eliminiert, im Q3 wird die Pole Position ausgefahren.

F1: Grand Prix von Australien: Wann beginnt das Rennen?

Rennstart im Albert Park zu Melbourne ist Sonntag, den 2. April, um 7 Uhr früh deutscher Zeit. Vor Ort wird es dann 16 Uhr sein.

Formel 1 live: Wer überträgt den GP von Australien?

Das Rennen in Australien wird ausschließlich im Pay-TV bei Sky übertragen. Alternativ stehen Livestreams bei Sky Go oder WOW.tv zur Verfügung. Dafür sind jedoch kostenpflichtige Abonnements nötig.

Formel 1: Das Rennen im Liveticker

Den dritten Lauf der Formel 1 2023 in Australien könnt ihr im ran Liveticker verfolgen. Von der ersten Trainingszeit bis zur Siegerehrung verpasst ihr nichts!

Formel 1 in Australien live: Der Zeitplan in der Übersicht

Australien GP: Daten und Fakten zum Albert Park

Rundendistanz: 5,3 Kilometer

Rundenzahl: 58

Rechtskurven: 10

Linkskurven: 6

Letzter Sieger: Charles Leclerc (Ferrari)

Rundenrekord: 1:24:125 von Michael Schumacher (Ferrari, 2004)