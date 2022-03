München - Die "Netflix"-Dokumentation "Drive to Survive" genießt unter Formel-1-Fans längst Kultstatus - ähnlich wie Haas-Teamchef Günther Steiner, der trotz der Kameras sein Herz auf der Zunge trägt.

Dies musste in der vergangenen Saison auch Ex-Pilot Nikita Mazepin erfahren, der sich während eines Rennwochenendes vehement am Funk über sein Auto beschwerte. Beim anschließenden Briefing faltete Steiner den Russen dann zusammen.

"Verdammte Sch...., deswegen hassen dich die Leute", raunte der Südtiroler in Richtung Mazepin. "Zunächst einmal will ich dir sagen, dass wir alle wirklich versuchen, dir zu helfen. Aber du musst mir auch helfen. Wenn du am Funk sprichst, sei nicht so aggressiv - damit erreichst du nichts. Sie (die Ingenieure; Anm. d. Red.) haben Angst vor dir."

Mazepins Vater drohte Haas-Team mit Rückzug

Anschließend forderte Steiner den Russen auf, dass er neutral bleiben solle, denn seine Beschimpfungen "hilft niemandem weiter".

Mazepins Frust rührte vom großen Abstand zu Teamkollege Mick Schumacher. Mehrfach warfen er und sein Vater Dimitry dem Team vor, dass Schumacher besseres Material erhalte. Zwischenzeitlich drohte Mazepin senior, der mit seinem Unternehmen der Hauptsponsor des Teams war, sogar mit Rückzug. Letzlich finanzierte er seinem Sohn ein neues Chassis aus eigener Tasche. Doch es änderte sich nichts an den Gegebenheiten.

Steiner meinte dazu einmal in Richtung Mazepin: "Es gibt keinen Zaubertrick und ich glaube, Mick kommt mit dem Wagen einfach besser klar." In der kommenden Saison ist Mazepin aufgrund des Ukraine-Kriegs nicht mehr Teil der Formel 1 und sein Vater ist nicht mehr Sponsor des Haas-Teams.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.