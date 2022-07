München - Die vergangenen beiden Renn-Wochenenden in der Formel 1 waren für Mick Schumacher absolute Befreiungsschläge. Beim England-GP in Silverstone fuhr der junge Deutsche erstmals in seiner Formel-1-Karriere Punkte ein. Beim Österreich-Grand-Prix in Spielberg gelang dann mit Platz sechs das beste Resultat seiner bisherigen Laufbahn.

Für Günther Steiner eine große Erleichterung, hatte er mit den Leistungen seines Schützlings zuvor doch mehrmals gehadert. Nun hat sich der Haas-Teamchef im Interview mit "Motorsport-Total.com" zu Wort gemeldet und erklärt, dass der 23-Jährige bei weitem nicht so unsicher war, wie so mancher gedacht haben dürfte.

"So unsicher, wie ihr alle geglaubt habt, war er nicht. Seit Kanada geht alles ein bisschen leichter von der Hand. Man sieht ihm an, dass er glücklicher ist." Und weiter: "Wir haben auf das Ziel hingearbeitet, dass Mick erfolgreich wird und schnell fährt. Das haben wir erreicht. Das freut mich."

Günther Steiner freut sich über Erfolge von Mick Schumacher

Dass dies ein wenig gedauert hat, dürfte mitunter auch daran gelegen haben, dass Schumacher mit Nikita Mazepin in seinem ersten Jahr einen Teamkollegen hatte, der nicht als Referenz herhalten konnte.

"Auch für Mick war es am Anfang schwierig, denn er war letztes Jahr ziemlich überlegen. Und dann ist er auf einmal ziemlich unterlegen (im Kampf gegen seinen neuen Teamkollegen Kevin Magnussen, Anm.d.Red.). Ich glaube schon, dass das Einfluss darauf hat, wie ein Fahrer fährt. Wie er sich selbst Druck macht. Das musste er lernen", ist sich Steiner sicher.

"Ich sage immer: 'Je weiter du nach oben kommst, desto dünner wird die Luft und desto dicker das Fell, das du brauchst.' Nehmen wir den Zweikampf mit Verstappen in Silverstone. Er hat ihn zwar verloren, aber das war gut für ihn, denn dabei konnte er viel lernen. Das geht am besten von den richtig Guten. Wenn du gegen solche Gegner kämpfst, lernst du schnell."

Aus Duell mit Max Verstappen gelernt

Angst, dass Schumacher im Duell mit Verstappen ausscheidet, hatte der Teamchef dennoch nicht. "Ich habe am Kommandostand überhaupt nicht geschwitzt. Ich habe nur gedacht: 'Hoffentlich fährt er das nach Hause!' Wenn zwei Rennfahrer kämpfen, kann immer was passieren, aber ich habe zu keinem Zeitpunkt daran gedacht, ihn zurückzupfeifen. Das würde ich nie machen, wenn jemand ein Rennen fährt."

Und weiter: "Weil ich auch weiß, dass er daraus viel lernen kann, auch wenn es ihm in dem Moment vielleicht gar nicht so bewusst ist. Du lernst ganz automatisch immer dazu, wenn du mit einem Max Verstappen kämpfst. Hätte ich ihn da zurückgerufen, das hätte nichts mit Racing zu tun gehabt."

Nach zwei Erfolgen ist von der vorher zahlreich geäußerten Kritik am Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher nichts mehr zu hören. Für Nico Rosberg ein großer Vorteil der Königsklasse.

"Es hat nur ein Rennen benötigt, einen achten Platz, ein cooles Duell mit Verstappen in Großbritannien und schon ist alles wieder vergessen. Das ist das Verrückte an unserem Sport, aber auch das Schöne für Mick. Psychologisch ist das für ihn unheimlich viel wert, denn er findet nun eine positive mentale Spirale. Das trägt ihn und das hilft ihm in den kommenden Rennen", sagte der Weltmeister von 2016 bei "Eurosport".

Mick Schumacher hat keinen starken Mentor

Für den Sprung zu einem großen Team ist es nach Meinung von Rosberg aber noch viel zu früh. "Er braucht noch Zeit in seiner Entwicklung. Das haben die zurückliegenden Rennen gezeigt. Deswegen wäre es für ihn sinnvoll, sich Zeit zu nehmen, bevor er ein Spitzenteam anpeilt. Das haben wir auch bei George Russell gesehen, der drei Jahre bei Williams gefahren ist und dann bereit war für den Aufstieg zu Mercedes. Da muss man nichts überstürzen."

Dass der Youngster in seiner Entwicklung nicht auf einen Mentor zurückgreift, den er ständig um Rat fragen kann, ist für Teamchef Steiner übrigens kein Problem.

"Das muss jeder für sich wissen. Es stimmt, dass er keine starke Rennfahrerfigur um sich herum hat. Ob es ihm fehlt, kann er aber nur selbst beantworten, denn er könnte so jemanden ja haben, wenn er das möchte. Vielleicht will er das gar nicht. Aber Mick hat ja auch eine starke Familie um sich herum, die sich sehr gut um ihn kümmert. Sein Papa ist ja auch da. Vielleicht reicht ihm das. Er weiß das selbst am besten."

