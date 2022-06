München - Mit dem Großen Preis von Aserbaidschan in Baku steht für die Formel 1 am heutigen Sonntag das achte Rennen der Saison auf dem Programm.

Besonders unter Druck steht dabei Mick Schumacher. Und das nicht nur, weil der Youngster vom letzten Startplatz aus in das Rennen geht. Der 23-Jährige wartet noch immer auf die ersten Punkte seiner Formel-1-Karriere und darf sich nach seinem schweren Unfall in Monaco keine Fehler erlauben.

Teamchef Günther Steiner hat sich wenige Stunden vor dem Rennen im "Sky"-Interview noch einmal zur Situation des Deutschen geäußert und den Druck dabei nicht unbedingt verkleinert.

Steiner: Haas braucht Erfolge

So zweifle man beim Team zwar nicht an Mick, "aber wir brauchen Erfolge". Dass Schumacher gleich die erste Trainingseinheit am Freitag aufgrund eines Wasserlecks nach nur drei Runden beenden musste, ist dabei alles andere als optimal.

"Wir haben uns sofort entschuldigt bei ihm", erklärte Steiner dazu. "Das ist das Letzte was er braucht, das wissen wir. Ich sage es immer wieder: Wir sind ein Team. Wir sind nicht so schlecht oder unhuman, wie uns manche Leute darstellen wollen."

Vielmehr glaubt Steiner daran, dass die Medien versuchen, das Haas-Team zu spalten. "Es wird fast nur uns angekreidet, dass wir an allem Schuld sind. Das sind wir aber nicht. Wir wollen als Team mit Mick erfolgreich sein. Wie wir das machen, machen wir wie wir es machen, da brauche ich keine Beratung."

Schumacher steht unter Druck

Auch die Kritik an seinem Führungsstil, unter anderem vorgetragen von Ralf Schumacher, wollte Steiner so nicht stehen lassen. "Mit Kritik an mir persönlich kann ich umgehen. Ich bin, wie ich bin, und ihr werdet mich nicht ändern."

Sonderlich unterstützend klangen seine Worte in Richtung Mick aber dennoch nicht. "Wenn am Montag geschrieben wird, wie schlecht alles für Mick war, was wir alles falsch gemacht haben, dann kann ich jedem zehn Sachen sagen, wie schlecht Mick ist."

Auf Nachfrage, ob Schumacher denn so schlecht sei, antwortete Steiner: "Das weiß ich nicht."

Auch zur Tatsache, dass unter anderem Toto Wolff und Franz Tost dem Youngster ein großes Talent attestierten, äußerte sich Steiner. "Auf jeden der sagt, dass Mick Talent hat, bekommt man zehn Leute die sagen, dass es nicht so ist. Damit müssen wir auch umgehen."

