München - Der ehemalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone hat sich verwundert gezeigt, dass Lewis Hamilton nach seinem siebten WM-Titel nicht zurückgetreten ist.

"Tatsächlich bin ich überrascht, dass Lewis am Anfang des Jahres nicht gesagt hat: 'Ich trete zurück, ich möchte nicht mehr Rennen oder Weltmeisterschaften als Michael gewinnen'", sagte Ecclestone bei "RTL".

Ein achter WM-Titel würde den Briten laut Ecclestone "überhaupt nicht" über Michael Schumacher stellen, der ebenfalls sieben Weltmeister-Titel einfuhr.

Ecclestone: "Endlich wieder ein Wettkampf"

Der diesjährige WM-Kampf zwischen Hamilton und Max Verstappen begeistert den 91-Jährigen aber: "Es ist ein Kampf, auf den wir schon sieben oder acht Jahre gewartet haben, endlich wieder ein Wettkampf. Das ist das, was die Leute wollen, wenn sie Formel 1 oder überhaupt einen Sport sehen. Sie wollen Wettbewerb."

Gerade einmal sieben Punkte trennen beide Rivalen vor den letzten beiden Läufen dieser Saison. Ecclestone fühlt sich beim Duell Verstappen vs. Hamilton an die Duelle zwischen Ayrton Senna und Alain Prost in den 80er-Jahren erinnert.

"Sie sind beide sehr wettbewerbsfähig auf ihre eigene Art. Sie haben einen unterschiedlichen Stil, eine andere Art mit Dingen umzugehen und das passt dann zum jeweiligen Rennen", befand Ecclestone.

