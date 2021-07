Silverstone - Mit dem Großen Preis von Großbritannien steht am Sonntag bereits das zehnte Formel-1-Rennen dieser Saison auf dem Programm.

Rookie Mick Schumacher hat sich dafür etwas ganz besonderes ausgedacht. Der 22-Jährige ist beim Rennen in Silverstone mit einem neuen Helm-Design am Start. Der Kopfschutz des Haas-Piloten erstrahlt dabei in den Farben der deutschen Flagge.

Und nicht nur das: an der Seite des Helms sind zudem die Namen der Mitarbeiter seines Rennstalls zu lesen. "Ich dachte mir, es ist irgendwie ein Heimrennen. Die meisten Mechaniker und die Jungs, die mit dabei sind, kommen hier aus der Gegend. Von daher dachte ich mir, wir starten mit dem neuen Helm und den Namen hier", sagte Schumacher.

Mazepin-Name nicht auf Schumacher-Helm

Eine Besonderheit gibt es dabei aber. So finden sich zwar die Namen von Mechanikern, Mitarbeitern der Presseabteilung, von Teamchef Günther Steiner, Micks Renningenieur Gary Gannon und der Name Dominic Haines, Renningenieur von Teamkollege Nikita Mazepin darauf, einer fehlt allerdings. Der Russe selbst hat keinen Platz auf dem Helm von Schumacher gefunden.

Gegenüber "Bild" erklärte er diesbezüglich: "Nikita ist ja ein Rennfahrer und das war halt eher für das Team und für die ganzen Jungs gedacht. Und für Nikita machen wir dann was in Sotschi."

Das Verhältnis zwischen beiden Fahrern ist nicht das allerbeste und wurde bereits mehrfach durch Auseinandersetzungen auf der Rennstrecke belastet. Höhepunkt dabei war ein gefährliches Manöver des Russen beim Aserbaidschan-GP bei Tempo 300.

