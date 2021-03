Sakhir (SID) - Sebastian Vettel hat einen Namen für seinen neuen Dienstwagen gefunden - und geht mit einer Hommage an die alten James-Bond-Filme in seine erste Saison bei Aston Martin. Der AMR21 des Heppenheimers wird "Honey Ryder" heißen, das verriet Vettel im Vorfeld des ersten Saisonrennens in Bahrain (Sonntag, 17.00 Uhr MESZ/Sky).

Honey Ryder, gespielt von Ursula Andress, war das erste Bond-Girl und hatte ihren Auftritt in "James Bond jagt Dr. No" aus dem Jahr 1962. Schon auf seinen früheren Stationen bei Ferrari und Red Bull hatte Vettel seinen Boliden stets Frauennamen gegeben.

Mit Blick auf die ersten Rennen im grünen Auto falle eine Einschätzung noch schwer. "Wir müssen realistisch sein", sagte er, Siege peile Aston Martin vorerst nicht an: "Ich glaube, dass es hinter Mercedes und Red Bull richtig eng wird. Das Kräfteverhältnis abzuschätzen, ist vor dem Qualifying am Samstag unmöglich."

Aston Martin hat vor zwei Wochen keine guten Testfahrten hingelegt, das Team, das im vergangenen Jahr noch Racing Point hieß, baut allerdings auf einer starken Basis auf. "Ich habe mich von Beginn an ziemlich wohl gefühlt in diesem Auto", sagte Vettel: "Auch wenn mir noch ein paar Runden fehlen."

Aston Martin werden ebenso wie McLaren schon in diesem Jahr Podestplätze zugetraut, auch Alpine und AlphaTauri machten zuletzt allerdings einen guten Eindruck. Ferrari hatte schon im vergangenen Jahr den Anschluss an die Spitze verloren und geht eher als Mittelfeldteam in die Saison.