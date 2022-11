Christian Horner glaubt, dass das Red-Bull-Formel-1-Team durch das Ausbleiben von einmaligen Posten, die sich auf 2021 auswirkten, unter dem Kostendeckel für 2022 bleiben wird. Er gibt jedoch zu, dass er nicht mit "100-prozentiger Zuversicht" sagen kann, dass Red Bull sicher sein wird - und deutet an, dass sechs Teams immer noch Gefahr laufen, die Obergrenze für 2022 zu überschreiten.

Die FIA bestätigte am Freitag des Mexiko-Wochenendes, dass Red Bull gegen die Obergrenze für 2021 verstoßen hat. Das Team wurde mit einer Geldstrafe in Höhe von sieben Millionen Dollar belegt und muss für die nächsten zwölf Monate auf zehn Prozent seiner Aero-Tests verzichten.

Die Tatsache, dass sich die Debatte über die strittigen Punkte für 2021 in den letzten Wochen verschärft hat und die Saison 2022 fast vorbei ist, hat unweigerlich zu Spekulationen geführt, dass es für das Team zu spät sein könnte, den Ansatz zu ändern und unter der diesjährigen Obergrenze zu bleiben, die nach dem Inflationszuschlag bei etwa 145,6 Millionen Dollar liegt.

Horner sagt jedoch, dass viele der Probleme, die mit den Ausgaben des Teams für 2021 zusammenhängen, in der Bilanz für 2022 keine Rolle spielen werden: "Die Effekte, die wir in diesem Jahr hatten oder die materiellen Effekte, die auf 2022 übertragen wurden, viele dieser Kosten sind einmalige Kosten", sagt er auf die Frage nach den diesjährigen Ausgaben.

"Egal, ob es sich um Entlassungskosten, Austrittskosten oder Krankengeld handelt, es sind einmalige Kosten. Wir werden unsere Mitarbeiter weiterhin ernähren, und ihre Kosten werden im Rahmen der Obergrenze aufgeteilt".

Horner: Haben viel weniger Kosten durch Unfallschäden

Horner beharrt darauf, dass er glaubt, dass die konkurrierenden Teams in Schlüsselbereichen wie Entwicklung und Unfallschäden mehr ausgegeben haben: "Wenn ich mir das Entwicklungstempo von 2022 anschaue, denke ich, dass andere Teams in diesem Jahr deutlich mehr Komponenten am Auto verbaut haben als wir."

"Und wenn man sich nur die Unfallschäden anschaut, die ebenfalls sehr teuer sind und die meiner Meinung nach im Rahmen der Obergrenze persönlich betrachtet werden müssen, dann ist Max Verstappen der Fahrer, der in diesem Jahr die geringsten Schäden verursacht hat. Was die verwendeten Teile angeht, so liegen wir wiederum am unteren Ende."

"Man kann also nie mit 100-prozentiger Sicherheit sagen, dass wir bequem innerhalb der Obergrenze liegen, insbesondere nach dem Prozess, den wir gerade durchlaufen haben. Aber wir haben das Gefühl, dass viele einmalige Kosten in diesem Betrag enthalten sind. Und wir sind zuversichtlich und hoffen, dass mit dem Prozess der Bereinigung dieser Vorschriften für die Zukunft, es weniger eine buchhalterische Weltmeisterschaft werden wird."

Horner: Was passiert erst, wenn einer fünf Prozent drüber liegt?

Auf die Frage nach möglichen Strafen für künftige Verstöße von Teams deutet der Red-Bull-Teamchef an, dass einige der Rivalen in diesem Jahr das Limit überschreiten könnten. "Ich denke, wir haben einen Präzedenzfall geschaffen", sagt er. "Und es ist ein Präzedenzfall für 2022."

"Und die Gefahr für 2022 ist, dass es sechs Teams geben könnte, die gegen die Obergrenze verstoßen. Die Energiepreise sind exponentiell angestiegen, aber zum Glück sind wir davor geschützt worden. Aber es besteht die Möglichkeit, dass mehrere Teams, von denen viele dies bei den Sitzungen der Formel-1-Kommission erklärt haben, die Obergrenze in diesem Jahr überschreiten."

"Wir glauben nicht, dass wir 2022 gegen die Obergrenze verstoßen werden, aus den Gründen, die ich bereits erläutert habe. Aber diese Strafen schaffen einen Präzedenzfall für die Zukunft. Wenn man also zehn Prozent für einen Verstoß von 0,37 Prozent [an Mehrausgaben] erhält, wie hoch wird dann der Verstoß von fünf Prozent sein?"