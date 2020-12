Sakhir (SID) - Mick Schumachers Vorgänger beim Formel-1-Rennstall Haas wechselt nach Nordamerika: Kevin Magnussen (28) wird in der kommenden Saison in der IMSA-Serie für den namhaften Rennstall Chip Ganassi Racing an den Start gehen. Das teilte der Däne am Donnerstag mit. "Ich freue mich sehr", sagte Magnussen, "die 24 Stunden von Daytona standen immer auf meiner Bucket List, und das wird gleich das erste Rennen sein."

In Daytona/Florida soll die Sportwagenserie Ende Januar in ihre Saison starten. Magnussens Teamkollege im Cadillac DPi wird der Niederländer Renger van der Zande sein.

Magnussen war seit 2014 in der Formel 1 am Start, seit 2017 für den US-Rennstall Haas. Dort verliert er nach der Saison ebenso wie Teamkollege Romain Grosjean (Frankreich) sein Cockpit, Schumacher und der Russe Nikita Masepin übernehmen.