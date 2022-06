München - Die Formel-1-Saison ist noch nicht einmal in der Halbzeit und schon gibt es Gerüchte über einen vorzeitigen Fahrerwechsel.

Angeblich soll der Sitz von Nicholas Latifi in Gefahr sein. Die Konkurrenz kommt allerdings nicht aus den eigenen Williams-Reihen. Oscar Piastri, 2021 Meister der Formel 2, ist Reservefahrer für Alpine und meldet Anspruch auf ein Cockpit in der Königsklasse an.

An Esteban Ocon und Fernando Alonso gibt es aktuell aber kein Vorbeikommen für den jungen Australier. Deshalb soll Piastri von Alpine verliehen werden. Teamchef Otmar Szafnauer erklärte: "Je mehr Zeit er im Auto verbringt, desto besser." Man erhofft sich im Rennstall, dass der 21-Jährige bei der Konkurrenz Erfahrung sammeln soll.

Latifi steht bei Williams unter Druck

Auch Alpine-Geschäftsführer Laurent Rossi ist von Piastris Fähigkeiten überzeugt: "Ich würde behaupten, dass es im Moment Fahrer gibt, die nicht so gut wie Oscar sind." Möglicherweise meinte der Franzose damit auch Latifi. Piastri selbst teilte vor kurzem noch eine indirekte Spitze gegen den Kanadier aus: "Ich habe mir von Beginn meiner Karriere an gesagt: Wenn ich in die Formel 1 komme, dann weil ich es verdiene, dort zu sein - und nicht, weil mir mein Papa ein Cockpit gekauft hat."

Sportlich konnte Latifi seit seinem Einkauf ins Williams-Cockpit 2020 nicht überzeugen. In 46 Starts fuhr er nur zwei Mal in die Punkte, hat einen Ruf als Crash-Pilot und wird in der aktuellen Saison von Teamkollege Alex Albon abgehangen. Neben Mick Schumacher ist Latifi der einzige Fahrer, der 2022 noch auf WM-Punkte wartet.

"Ich habe definitiv das Gefühl, dass ich unter Druck stehe“, räumte Latifi in Baku ein. "Aber das gilt für alle Fahrer, die noch keinen Vertrag fürs nächste Jahr haben." Im Fahrerlager rumort es aber bereits jetzt, dass er sogar vorzeitig seinen Platz bei Williams verlieren könnte.

Capito: Fahrerwechsel in der Saison "immer schwierig"

Er gab sich aber zuversichtlich: "Ich weiß, dass ich den Rest des Jahres fahren werde. Daher möchte ich mich dazu gar nicht äußern." Bereits im Mai musste der Kanadier ähnliche Gerüchte verarbeiten, als ein angesehener Motorsportjournalist bei "Twitter" ankündigte, dass der 26-Jährige bei Williams rausgeschmissen werden soll. Den Tweet musste er im Nachhinein widerrufen und sich korrigieren.

Auch Williams-Teamchef Jost Capito meinte bereits in einem früheren Interview mit "Sport 1": "Wir haben mit beiden Fahrern einen Vertrag, und wir respektieren die Verträge. Für uns steht im Moment nicht in Frage, an unserer Fahrerpaarung im Laufe der Saison irgendwas zu ändern." Zudem sei es "immer schwierig", einen Fahrer mitten in der Saison ins Team zu integrieren, so der Deutsche weiter.

Piastri habe Sitz in der Formel 1 verdient

Aber Capito merkte auch an, dass Piastri ein vielversprechendes Talent sei und einen Sitz in der Formel 1 verdiene. Zudem sei er sicher, dass der Australier in der kommenden Saison einen Sitz bekommen wird.

Unter Umständen kann sich der Australier demnächst seine Zukunft auch genauer gestalten. Angeblich besitzt er bei Alpine eine Ausstiegsklausel, sollte sein Team bis Ende Juni keinen Platz für ihn gefunden haben.

