Von Franziska Wendler

München - Viele Jahre ist es inzwischen her, da brachte der frühere Formel-1-Boss Bernie Ecclestone ein neues Land als möglichen Austragungsort eines F1-Rennens ins Spiel: Vietnam.

Nach dem Ende des Malaysia-GP und dem Rückzug von Ecclestone als Chef der Rennserie suchten die neuen Eigentümer der Königsklasse erneut das Gespräch mit den Verantwortlichen des asiatischen Staates.

Was dabei herauskam, war ein äußerst ambitionierter Kontrakt. Im Jahr 2018 unterzeichnete beide Parteien einen Zehnjahresvertrag - ab 2020 sollten in der Hauptstadt Hanoi mindestens fünf Rennen ausgerichtet werden. In den örtlichen Medien war dabei von einer jährlichen Antrittsgebühr in Höhe von 50 Millionen Euro die Rede.

Rennen in Hanoi 2020 wegen Corona verschoben

300.000 Zuschauer sollten an den für 600 Millionen Euro errichteten Hanoi Street Circuit kommen, das Land insgesamt für Touristen dadurch attraktiver machen.

Sogar im PC-Spiel F1 2020 konnten Fans auf dem Kurs bereits virtuell ihre Runden drehen. In der Realität hat aber bis heute noch kein einziger Bolide auf der Jagd nach der schnellsten Zeit die Strecke umrundet. Das einst so hochgejubelte Projekt ist nämlich heimlich, still und leise in der Versenkung verschwunden. Wie aber konnte es dazu kommen?

Im geplanten Premierenjahr 2020 machte die Coronapandemie dem Event einen Strich durch die Rechnung. So musste das damals für April geplante Rennen abgesagt, beziehungsweise auf 2021 verschoben werden.

Ex-Bürgermeister verurteilt

Doch auch ein Jahr später machte der Formel-1-Zirkus in Hanoi nicht halt. Die Pandemie war daran aber mitnichten Schuld. Der Grund war vielmehr Nguyen Duc Chung, der damalige Vorsitzende des Volkskomitees (ähnelt der Position eines Bürgermeisters, Anm.d.Red.).

Niemand war in der Hauptstadt Vietnams ein größerer Fürsprecher des Formel-1-Projekts.

Allerdings wurde der Ex-Politiker bereits im August 2020 unter anderem wegen Korruption, Schmuggel und Geldwäsche aus dem Amt entfernt. Zudem soll er sich unerlaubt Dokumente mit Staatsgeheimnissen beschafft haben.

Wenige Monate später wurde er hinter verschlossenen Türen zu insgesamt fünf Jahren Haft verurteilt. Die vom Staat kontrollierte Zeitung "Tuoi Tre" berichtete später, Chung habe Reue gezeigt und sich der Vergehen schuldig bekannt. Kurios: Der Verurteilte hatte vor seiner Berufung zum Politiker als Polizeichef gearbeitet.

Vietnam-Grand-Prix nicht mehr realistisch

Mit der Inhaftierung von Chung scheint inzwischen auch das Aus des Vietnam-GP beschlossene Sache zu sein. Offiziell kommuniziert wurde dies von Formel 1 oder Veranstalter aber bis heute nicht.

Und doch lassen die Geschehnisse kaum einen anderen Schluss zu. Große Teile der errichteten Zuschauertribünen wurden inzwischen abgebaut, diverse Streckenabschnitte werden zudem bereits anderweitig genutzt. Eigentlich erinnert nur noch der prominent angebrachte Schriftzug Vietnam auf dem als Start- und Zielgerade vorgesehenen Streckenteil an den ursprünglichen Plan.

Auch im Formel-1-Kalender für 2023 ist Vietnam, trotz insgesamt 24 Rennen, nicht vertreten. Dass auf dem für 600 Millionen errichteten Rundkurs jemals ein Rennen stattfindet, ist kaum noch realistisch.

Alle News aus der Welt des Motorsports und exklusive Einblicke hinter die Kulissen auf unserem Instagram-Account ran__racing.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.