Singapur - Max Verstappen muss mindestens noch eine Woche auf seinen zweiten WM-Titel in der Formel 1 warten. Der Niederländer erreichte beim Großen Preis von Singapur auch wegen eines groben Fahrfehlers nur den siebten Rang. Den Sieg in einem von fünf Safety-Car-Phasen geprägten Rennen sicherte sich Verstappens Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez (Mexiko) vor den beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc (Monaco) und Carlos Sainz (Spanien).

"Das war meine beste Leistung. Ich habe alles für den Sieg gegeben", sagte Perez. Für den Mexikaner war es der vierte Grand-Prix-Sieg und der zweite der Saison - allerdings musste er um diesen lange zittern.

Perez wurde nach dem Rennen vorgeladen, weil er hinter dem Safety Car in zwei Fällen den vorgeschriebenen Mindestabstand von zehn Wagenlängen womöglich nicht eingehalten habe. Das Urteil: Eine Fünfsekundenstrafe im ersten Fall, eine Verwarnung im zweiten - damit genügte sein Polster von 7,5 Sekunden auf Leclerc.

Vettel bei Abschiedsvorstellung in Singapur auf Platz 8

Verstappen erhält am kommenden Sonntag beim Großen Preis von Japan in Suzuka die zweite Chance zur WM-Entscheidung - und zwar aus eigener Kraft mit einem Sieg und der schnellsten Rennrunde. In der WM liegt der Red-Bull-Pilot mit 341 Punkten bei fünf ausstehenden Rennen immer noch komfortabel in Führung vor Leclerc (237) und Perez (235).

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim), mit fünf Erfolgen weiterhin Rekordsieger in Singapur, belegte bei seiner Abschiedsvorstellung in der Wirtschaftsmetropole den achten Rang. Mick Schumacher im Haas blieb als 13. ohne Punkte.

Der zweimalige Champion Fernando Alonso (Spanien), der mit seinem 350. Grand-Prix-Start zum alleinigen Formel-1-Rekordhalter aufstieg, schied wegen eines Motorschadens früh aus.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.