München – Mick Schumachers neuer Teamkollege steht fest. Nach der Trennung von Nikita Mazepin hat Haas Kevin Magnussen als neuen Fahrer verpflichtet. Laut Haas hat Magnussen einen Vertrag über mehrere Jahre erhalten.

Der Däne fuhr bereits von 2014 bis 2020 in der Formel 1, davon vier Jahre bei Haas. Insgesamt holte der inzwischen 29-Jährige in 119 Formel-1-Starts 158 WM-Punkte.

"Kevin war eine Schlüsselkomponente bei unseren früheren Erfolgen - nicht zuletzt, als wir beide 2018 unsere besten Platzierungen in der Formel 1 erzielten", sagte Haas-Teamchef Günther Steiner. "Im vergangenen Jahr hat er weiter gezeigt, dass er ein Elite-Rennfahrer ist, der Siege und Podiumsplätze zu seinem Lebenslauf hinzugefügt hat. Als Routinier sowohl in der Garage als auch im Technikraum wird er uns bei der weiteren Entwicklung des VF-22 eine solide Referenz sein. Wir freuen uns alle darauf, Kevin diese Woche in Bahrain wieder bei uns begrüßen zu dürfen."

Kevin Magnussen "sehr überrascht" von Haas-Anfrage

"Ich war natürlich sehr überrascht, aber auch sehr aufgeregt, als ich den Anruf vom Haas F1 Team erhielt", sagte Magnussen. "Ich habe mich bezüglich meiner Verpflichtungen für 2022 in eine andere Richtung orientiert, aber die Möglichkeit, in die Formel 1 zurückzukehren, und das mit einem Team, das ich sehr gut kenne, war einfach zu verlockend.

Haas hatte sich erst vor wenigen Tagen von Nikita Mazepin und Uralkali, dem Hauptsponsor des Teams, getrennt. "Das Haas-F1-Team hat beschlossen, die Titelpartnerschaft mit Uralkali und den Fahrervertrag mit Nikita Mazepin mit sofortiger Wirkung zu beenden. Wie der Rest der Formel-1-Gemeinschaft ist auch das Team schockiert und traurig über den Einmarsch in der Ukraine und wünscht sich ein schnelles und friedliches Ende des Konflikts", teilte Haas in einer Stellungnahme mit.

