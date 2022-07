München - Harte Schale, weicher Kern - so hat sich Kimi Räikkönen den Formel-1-Fans stets präsentiert.

Jetzt hat der Finne mit seiner Art in den sozialen Netzwerken begeistert.

Denn der frühere Formel-1-Weltmeister hat sich während seines Urlaubs in der Toskana rührend um einen in einem Auto eingesperrten Hund gekümmert.

Held mit einem Eisbecher

Gino Rosato, ein Freund Räikkönens und Mitglied des Ferrari-Teams, mit dem der Finne 2007 den Formel-1-Titel holte, postete das Video auf seinem Account. Der Clip machte schnell die Runde.

In dem Video ist zu sehen, wie Räikkönen einen leeren Eisbecher mit Wasser gefüllt hat und ihn durch das leicht geöffnete Fenster in das Auto reicht, um dem in dem Auto wartenden Hund etwas zu trinken zu geben.

Räikkönen war während seiner Karriere wegen seiner knorrigen Art bei den Fans äußerst beliebt. Der Champion von 2007 hat seine Karriere nach der vergangenen Saison beendet.

