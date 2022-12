Köln (SID) - Der WM-Zweite Charles Leclerc rechnet nach dem Abschied von Teamchef Mattia Binotto mit einem reibungslosen Führungswechsel bei Ferrari. "Es wird wahrscheinlich ein wenig Zeit brauchen, bis sich der neue Teamchef mit Ferrari vertraut gemacht hat, aber ich glaube, wir werden nicht darunter leiden", sagte Leclerc bei der Gala des Weltverbandes FIA in Bologna: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein reibungsloser Übergang möglich sein wird."

Binotto hatte im November seinen Rücktritt angekündigt, Ferrari hat noch keinen Nachfolger ernannt. Als aussichtsreicher Kandidat für Binottos Nachfolge gilt der Franzose Frederic Vasseur, Chef des Sauber-Teams, das derzeit als Alfa Romeo antritt.

Leclerc fuhr in Nachwuchsserien für Vasseur. "Ich habe mit Frederic Vasseur schon in den Junior-Kategorien zusammengearbeitet, er hat an mich geglaubt, und wir hatten immer eine gute Beziehung", sagte Leclerc: "Er war immer sehr gradlinig und ehrlich, und das ist etwas, das ich an Vasseur sehr schätze."

Leclerc dankte Binotto für seine Unterstützung. "Er hat von Anfang an an mich geglaubt, er hat mir einen langen Vertrag bei Ferrari gegeben. Er hat zu den Erfolgen des Teams in den vergangenen Jahren beigetragen, ich wünsche ihm das Beste. Jetzt liegt es an uns, uns auf die Zukunft zu konzentrieren und zu versuchen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um Red Bull im nächsten Jahr ein bisschen mehr herauszufordern", sagte Leclerc.