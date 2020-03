Köln - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat Gerüchte um eine Corona-Infektion via Twitter vehement zurückgewiesen: "Es gab einige Spekulationen über meine Gesundheit, nachdem ich an einer Veranstaltung teilgenommen hatte, bei der zwei Personen später positiv auf das Coronavirus getestet wurden", schrieb der britische Rennfahrer: "Ich wollte euch wissen lassen, dass es mir gut geht, ich mich gesund fühle und zweimal am Tag trainiere. Ich habe keinerlei Symptome."

Hamilton war vor 17 Tagen gemeinsam mit dem britischen Schauspieler Idris Elba und Sophie Trudeau, Frau des kanadischen Premierministers Justin Trudeau, bei einem Event in London. Elba und Trudeau waren infolgedessen positiv auf COVID-19 getestet worden. Hamilton hatte sich daraufhin freiwillig in häusliche Isolation begeben.

"Ich habe mit meinem Arzt gesprochen und überprüft, ob ich einen Test machen muss", schrieb der sechsmalige Weltmeister: "Aber die Wahrheit ist, dass nur eine begrenzte Anzahl von Tests verfügbar ist und es Menschen gibt, die ihn mehr brauchen als ich." Aus der Isolation versorgte Hamilton seine Fans unter anderem per Instagram-Video mit einer kleinen Anleitung zum richtigen Händewaschen.

Bis der 35-Jährige wieder ins Cockpit steigen darf, dauert es ohnehin noch einige Zeit. Die sieben bis Ende Mai geplanten Grand Prix wurden allesamt verschoben oder sogar gänzlich abgesagt. Der Saisonstart wird somit frühestens Anfang Juni erfolgen. Nach dem Anfang März kurzfristig abgesagten Rennen in Australien hatte Mercedes all seinen Mitarbeitern ohnehin geraten, 14 Tage zu Hause zu bleiben.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.