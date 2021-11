Doha - Lewis Hamilton winkte lächelnd in die Menge, sein schwarzer Rennanzug glänzte im Flutlicht: Für den Weltmeister läuft in der wichtigsten Phase der Saison plötzlich wieder alles nach Plan. Eine Woche nach dem großen Sieg in Brasilien wird er am Sonntag (15.00 Uhr MEZ/im Liveticker auf ran.de) beim ersten Formel-1-Rennen in Katar von der Pole Position starten - der Druck auf WM-Spitzenreiter Max Verstappen wächst.

"Ich habe gestern bis Mitternacht mit dem Team zusammengesessen, wir haben einiges gefunden, wo ich mich noch verbessern konnte", sagte Hamilton, der im freien Training zum Auftakt noch nicht auf der Höhe gewesen war: "Am Donnerstag und Freitag habe ich mich nicht gut gefühlt."

Max Verstappen musste kämpfen

Verstappen hatte zu kämpfen, um den Anschluss zu halten, schaffte es als Zweiter der Startaufstellung aber immerhin vor Hamiltons Teamkollegen Valtteri Bottas.

"Es war wieder ein schwieriges Qualifying, uns fehlte die Geschwindigkeit, ich wünschte, es wäre mehr möglich gewesen", sagte Verstappen, "aber Platz zwei ist eine gute Ausgangsposition." Der Niederländer hat allerdings einiges zu verlieren: Nur noch 14 Punkte beträgt der Vorsprung auf Hamilton im WM-Klassement, in den drei verbleibenden Rennen kann der Engländer ihn aus eigener Kraft noch abfangen.

Zum ersten Mal ist die Formel 1 in Katar zu Gast, die Strecke war erst kurzfristig für Australien in den Kalender gerutscht. Der Kurs, eigentlich für den Motorradsport konzipiert, war Teams und Fahrern fremd, "es ist eine große Unbekannte für uns alle", sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner zuletzt. Einige Fahrer hatten im Vorfeld nicht einmal die Möglichkeit, die Strecke im Simulator kennenzulernen.

Das Kräfteverhältnis war daher ungewiss, als die Teams vor dem Wochenende erstmals an den Losail Circuit nahe Doha kamen. Mercedes, das schon zuletzt bei Hamiltons Sieg in Brasilien mit hohen Geschwindigkeiten auf den Geraden beeindruckt hatte, schien allerdings im Vorteil, das legten schon die ersten Trainingseinheiten am Freitag und Samstag nahe.

Im Qualifying setzte sich dieser Eindruck fort - allerdings holte Verstappen einiges aus dem Red Bull heraus. Sein Teamkollege Sergio Perez schaffte es als Elfter nicht in den letzten Abschnitt, der Niederländer dagegen baute immer wieder Druck auf Mercedes auf. Am Ende reichte es, um zumindest zwischen das Silberpfeil-Duo zu fahren.

Vettel insgesamt zufrieden

Eine mögliche Verbesserung war auf der letzten Runde für Verstappen nicht mehr möglich: Yuki Tsunoda fuhr hart über die Randsteine, am AlphaTauri des Japaners platzte ein Reifen, die folgenden Piloten mussten abbremsen. Auch Vettel konnte seine letzte Runde daher nicht nutzen.

"Das ist schade. Es war trotzdem okay, ich bin zufrieden", sagte Vettel: "Wir sind vor einem Red Bull, einem Ferrari und einem McLaren gelandet."

