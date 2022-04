München/Melbourne - Es läuft einfach nicht für Mercedes. Schon an den ersten beiden Rennwochenenden konnten die Silberpfeile mit den Spitzenteams nicht mithalten, in Australien sieht es nun nicht besser aus.

Am ersten Trainingstag im Albert Park in Melbourne wurde George Russell in der Tageswertung nur Elfter, Lewis Hamilton landete gar auf Rang 13. Mit gut 1,2 Sekunden bei Russell und mehr als 1,5 Sekunden bei Hamilton waren die beiden Briten meilenweit von der Bestzeit von Ferrari-Pilot Charles Leclerc entfernt und bewegten sich ungefähr auf dem Niveau von AlphaTauri und Aston Martin.

Vor allem für Rekord-Weltmeister Hamilton eine schwierige Situation. "Nichts, was wir am Auto ändern, macht einen Unterschied. Das ist das Schwierige. Du bist sehr optimistisch, nimmst Änderungen vor, aber es verbessert sich nichts damit", konstatierte er nach dem zweiten Freien Training.

Hamilton: Einfach ein schwieriges Auto

So habe er selbst genau mit diesem Problem zu tun gehabt. Noch in der ersten Trainingseinheit lag Hamilton mit einem Rückstand von 1,2 Sekunden immerhin auf Rang sieben. "Dann haben wir etwas geändert und im zweiten Training lief es etwas schwieriger für mich. Ich weiß nicht. Wir haben es einfach mit einem schwierigen Auto zu tun", so der 37-Jährige.

Und weiter: "Es ist einfach nur so, dass wir nicht allzu viel machen können. Das ist die Situation. Wir können das Auto nur fahren."

Beim Australien-GP verzichten die Silberpfeile - genau wie AlphaTauri und Alfa Romeo - auf technische Updates am Boliden. Hamilton macht das alles wenig glücklich. "Das Frustrierende ist: Du versuchst, Druck zu machen und willst aufholen, aber selbst bei einer ordentlichen Runde fehlen 1,2 Sekunden. Das macht es schwierig."

Allein ist Hamilton mit seinen Problemen dabei nicht. Zwar scheint Teamkollege Russell mit dem Auto ein wenig besser zurechtzukommen, deutlich schneller ist aber auch der Mercedes-Neuling nicht unterwegs. "Vor uns stehen einige Mittelfeld-Autos, außerdem haben wir ziemlich viel Abstand auf die Spitzenautos. Wir müssen daher über Nacht hart arbeiten und verstehen, was uns zurückhält", erklärte er.

Mercedes kämpft mit mehreren Problemen

Einen Problemfaktor hat der Brite derweil schon benannt. So ist das Porpoising, also das Hüpfen des Autos auf der Vorderachse, in Melbourne "definitiv schlimm. Eingangs Kurve 9 ist es wahrscheinlich so schlimm wie bisher nie. Damit müssen wir aber jetzt erst einmal umgehen."

Eine weitere Schwierigkeit erläuterte Andrew Shovlin. "Es fällt uns schwer, die Reifen auf Temperatur zu bringen. Das ist das Wichtigste, woran wir über Nacht arbeiten müssen. Im Moment befinden wir uns in einem Teufelskreis. In dem die Fahrer nicht das Vertrauen haben, die Geschwindigkeit durch die schnelleren Kurven mitzunehmen, und es ist dieser Speed, der die Temperatur erzeugt, die wir dringend benötigen", so der Chefingenieur.

Für Mercedes dürfte es ein langes Wochenende werden.

