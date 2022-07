München - Wer zuletzt die Formel 1 verfolgt hat, dem dürfte aufgefallen sein, dass die Fahrer schon länger keine Masken mehr tragen. Die aktuelle Ausnahme: Lewis Hamilton.

Der Brite hat wieder angefangen, den Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. "Das ist eine persönliche Entscheidung", sagte er in Spielberg.

In der Motorsport-Königsklasse geht es in Sachen Corona inzwischen lockerer zu, eine Impfung ist allerdings die Voraussetzung für den Zugang zum Fahrerlager. Doch Hamilton geht auf Nummer sicher, was zum Beispiel im Rahmen der Pressekonferenzen zu sehen ist, wo er die Maske trägt.

Viele Leute werden krank

Die teilweise wieder stark steigenden Infektionszahlen sind ein Grund für die Entscheidung. "Ich habe bemerkt, dass viele Leute um mich herum krank werden, und ich möchte auf keinen Fall wieder krank werden. Ich habe es schon zwei Mal erlebt", sagte er.

Bekannt ist seine Erkrankung Ende 2020, als er das Rennen in Bahrain verpasste, ihn hatte es damals schwer erwischt. Die Nachwirkungen spürte er noch bis in die Saison 2021 hinein, als er nach dem Rennen in Ungarn völlig erschöpft über seine Long-Covid-Sorgen sprach.

Er stelle nun fest, dass viele Leute um ihm herum, viele seiner Freunde, ihm Nachrichten schicken würden, dass sie Covid hätten. Teilweise offenbar mit starken Symptomen. Ob sein Renningenieur Peter Bonnington zu den Erkrankten zählt, bestätigte er nicht. Bonnington fehlte allerdings in Spielberg und wurde durch Marcus Dudley ersetzt.

"Keiner trägt eine Maske, also trage ich definitiv meine Maske. Ich fordere die Leute auf, das zu tun, was sie tun wollen, am Ende des Tages geht es um ihre Gesundheit. Aber ich möchte gesund nach Hause kommen. Ich möchte in der Lage sein, zu trainieren und die Dinge zu tun, die ich gerne tue", stellte der Mercedes-Pilot klar und betonte, dass er dabei nicht nur an sich denkt: "Ich versuche, wenn ich kann, die Menschen, die ich liebe, zu schützen, wenn ich in ihrer Nähe bin."

